El Garnacha de Rioja regresa en mayo a la ciudad de Haro Representación de 'El Bodorrio', de la compañía Hika Teatroa, durante el certamen del 2018. :: / Donézar El Teatro Bretón jarrero acogerá la XXII edición del Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja en su Sección de Aficionados ÓSCAR SAN JUAN Domingo, 21 abril 2019, 13:22

El XXII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja Haro 2019, comenzará a celebrarse el próximo mes de mayo con la Sección de Aficionados de carácter competitivo.

Después del gran éxito de la edición anterior, donde se colgó el cartel de no hay billetes en varias representaciones, el Garnacha de Rioja regresa a la ciudad jarrera como uno de los concursos de teatro de referencia a nivel nacional. Muchas son las compañías que año tras año quieren participar en el Garnacha, una competición totalmente establecida en el panorama cultural, no sólo riojano, sino español. No en vano, el comité de selección ha tenido que elegir entre un total de 100 propuestas, las seis que finalmente participarían en el certamen.

Calendario 10 de mayo Memoria de Bolero. 12 de mayo Maison Close. 18 de mayo La Familia Deseada. 19 de mayo Método Grönholm. 25 de mayo El Caballero de Olmedo. 31 de mayo Soliloquio de Grillos.

Galbazeca Teatro de Tafalla, con la obra 'Memoria de Bolero', de Rafael Campos; Paraskenia Teatro de Talavera de la Reina, con la representación 'Maison Close', de Ronain Gary; Templete Teatro de La Bañeza, con la obra 'La Familia Deseada', de Javier González Beaumont; la compañía Mascarade de Madrid, con la función 'El Método Grönholm', de Jordi Galcerán; Carpe Diem de Tomelloso, con la obra 'El Caballero de Olmedo', de Lope de Vega; y Umbriel Teatro de Motril, con la representación 'Soliloquio de Grillos' de Juan Copete.

El Teatro Bretón de Haro volverá a alzar el telón para recibir a las mejores compañías españolas de carácter aficionado, y lo hace con el gran recuerdo de público y crítica sobre la edición del año pasado.