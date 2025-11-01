LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El edificio evaluado en la calle de la Ventilla. L. L.

Un fuerte ruido en la calle de la Ventilla de Haro obliga a realizar una evaluación de un edificio declarado en ruinas

El Ayuntamiento se encuentra a la espera del informe del arquitecto municipal

Laura Lezana

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:05

Durante la mañana de este sábado los bomberos han acudido al edificio número 7 de la calle de la Ventilla de Haro tras la llamada de unos vecinos al escuchar un fuerte ruido.

Se trata de un edificio que está ubicado frente a las obras del futuro hotel de cinco estrellas y que el Consistorio jarrero declaró en ruina el pasado mes de febrero tras varias denuncias que se presentaron en el año 2023 debido al estado de conservación del mismo.

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha explicado a este medio que durante la mañana, en la que la calle ha estado cortada, han estado evaluando el edificio y se encuentran a la espera del informe del arquitecto municipal.

