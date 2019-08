El Ferial, entre paseo y basurero Desperdicios y suciedad en un punto del paseo. :: l.r. Vecinos denuncian la suciedad que se acumula en la zona desde hace meses JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 30 agosto 2019, 13:41

El paseo por la zona de El Ferial, en Haro, podría ser muy bonito -de hecho lo es- si no fuera por una cosa. En realidad, por cientos de ellas. Desperdicios, bolsas de basura, plásticos, botellas rotas... Hasta un destartalado sofá pueden ver en el cauce quienes acostumbran a recorrer esta zona, de la que ayer decía un usuario habitual que «está dejada de la mano de Dios». Pero esta es una cuestión terrenal -literalmente- y a la vista está que de quien está dejada es de la Administración competente. El Ayuntamiento echó ayer algunos balones fuera e indicó que las riberas del río son competencia de la CHE y que ya ha sido avisada en varias ocasiones de la situación de la zona. A la vez, hizo un llamamiento al vecindario a ser más cuidadosos y respetuosos con el entorno. Dicen que una calle limpia no depende del servicio de limpieza (que también), sino de la educación de sus habitantes.

Sea como fuere, el paseo ofrece mala imagen y así lo vienen denunciando algunos vecinos desde hace meses, de momento sin respuesta. «Tampoco hay papeleras», lamentan. Se sabe de vecinos que, voluntariamente, han hecho toda la limpieza que han podido. Uno de ellos, que declinó facilitar su nombre, comentó que «no hace mucho había unas mujeres que recogían todo lo que podían en unas bolsas de basura, pero ya no deben venir por aquí porque hace tiempo que no les veo». Él mismo limpia de vez en cuando, «pero es que no das a basto», confiesa.

Incluso se hace eco de que los usuarios de la pista de skate existente en la zona habrían evacuado algún escrito para denunciar la situación en que se encuentran las instalaciones, que ellos mismos deben limpiar para la práctica deportiva.

En el lugar, sea ribera o no, hay restos de la batalla infantil del vino. «Y muchos hemos recogido», asegura este vecino. También pueden verse puntas de las hogueras de San Juan. En definitiva, hay muchas cosas que no debieran estar allí pero están, lo que demuestra, en absoluto sin generalizar, que hacen falta escobones, pero también más sensibilización ciudadana y educación.