Falta de consenso sobre la fiesta La ermita de San Felices de Haro, en plena Batalla del Vino. :: D.M.A. La Batalla del Vino no avanza para poderser declarada de Interés Internacional DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 13 septiembre 2018, 00:58

Ningún festejo en La Rioja ostenta el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Ni siquiera la Batalla del Vino de Haro, siempre con repercusión en medios de comunicación nacionales y extranjeros. En el año 2011 obtuvo la distinción como Bien de Interés Turístico Nacional, por lo de debía esperar cinco años tras este nombramiento para poder reclamar la 'internacionalidad'. Precisamente fue en el 2016 cuando el Ayuntamiento de Haro y la Dirección General de Turismo anunciaron la creación de una comisión de trabajo con técnicos para aspirar a ese nombramiento.

Desde entonces hasta ahora no parece que se haya avanzado nada. Desde el Gobierno de La Rioja advierten de que «el Ayuntamiento de Haro no ha presentado formalmente un expediente completo con toda la documentación acreditativa que requiere la norma, ni un acuerdo del Pleno (que también es requisito imprescindible), para que la Dirección General de Turismo pueda informar el expediente, y, si procede, remitirse a la Secretaría de Estado de Turismo». No obstante, aclara Turismo, «se ha orientado al Ayuntamiento de Haro para que, si lo estima oportuno, pueda presentar esta memoria justificativa» para que la Batalla del Vino aspire a ser de Interés Turístico Internacional.

El concejal de Turismo de Haro, Leopoldo García, reconoce que «iniciamos el expediente y lo mandé parar porque había división en la población por miedo a que la fiesta se desmadrase». «Llegamos a la conclusión de que, si no había consenso, había que frenarlo, pero está preparado», aclara Leopoldo García.

Turismo advierte de que ha orientado al Ayuntamiento de Haro para presentar la memoria«Llegamos a la conclusión de que, si no había consenso, había que frenarlo», advierte García

En paralelo, el festejo jarrero disputa la fase nacional para ser la Mejor Fiesta de España en el concurso de Antena 3, tras ganar la fase autonómica y ser ya la Mejor Fiesta de La Rioja, según este certamen. Precisamente sobre este concurso, el equipo de Gobierno de Haro emitió ayer un comunicado: «Hemos detectado que se está intentando manipular las votaciones de una forma fraudulenta. Esto puede conllevar que seamos descalificados. Todos los jarreros queremos ganar, pero de una forma limpia y sin trampas».