EQUIPO SENIOR SEIS AÑOS DESPUÉS Jugadores y responsables del Club Baloncesto Haro posan en Quesería Los Cameros. :: l.r. Jueves, 8 agosto 2019, 22:20

Eugenio García, exjugador y entrenador del Club Baloncesto Haro, es el encargado de pilotar la nueva etapa de la entidad. El jarrero no ha estado desvinculado de este deporte durante estos años ya que ha seguido entrenando a equipos en Ezcaray. En las últimas temporadas el club harense, en colaboración con Corazonistas, ha contado esporádicamente con equipos juveniles, además de cadete e infantil, pero no senior, categoría en la que no lograba formar una plantilla desde hacía seis años. Ahora la actividad deportiva regresa con la recuperación de algunos jugadores y otros jóvenes que han ascendido de categoría, cumpliendo ya la mayoría de edad. En este nuevo proyecto Quesería Los Cameros colabora como patrocinador del equipo senior con el ambicioso objetivo de ascender a una categoría nacional.