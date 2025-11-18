El encendido navideño en Haro se celebrará este viernes 21 Entre las novedades del programa de este año destaca la instalación de una pista de hielo en los Jardines de la Vega

La Navidad en Haro llegará este mismo viernes, 21 de noviembre. Será esta tarde, a las 19.30 horas, cuando se celebre el encendido del alumbrado en la Plaza de la Paz, en un acto en el que se repartirá chocolate.

Una de las principales novedades del programa será la instalación de una pista de patinaje de hielo «ecológico sostenible», como apuntó la alcaldesa Guadalupe Fernández durante la presentación, en los Jardines de la Vega, que será inaugurada el día 28. «Una iniciativa que sumará un atractivo más a estas fiestas», añadió.

Además, dentro de la programación navideña se celebrará la fase profesional del Certamen Garnacha de teatro, que comenzará el día 5 de diciembre, como recordó la concejala de Cultura, Ascensión Alonso, quien resaltó la obra de teatro 'Ibuprofeno', «que tiene bastante nivel y recomiendo a todos», añadió.

El día 5 de diciembre abrirá sus puertas el Belén monumental a cargo de la Asociación de Belenistas de Haro

El mismo día abrirá sus puertas por segundo año el belén monumental a cargo de la Asociación de Belenistas de Haro, que permanecerá abierto hasta el día 6 de enero en el Palacio Condes de Haro.

Otra de las citas señaladas será el III Mercado Navideño 'Luminaria. El Ruedo de los Sueños', que se celebrará en la Plaza de Toros del 12 al 14 de diciembre, «con conciertos dentro del ruedo de la plaza de toros, además de talleres infantiles, cuentacuentos, etc.», destacó por su parte el edil de Festejos Borja Merino.

Mesa informativa en el 25-N

Haro conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la instalación de la Mesa Red Vecinal en la Plaza del Teatro Bretón. El acto continuará a las 19.15 horas con la lectura del Manifiesto a cargo de la concejala de Igualdad, Ascensión Alonso, en la Plaza Florentino. Posteriormente se inaugurará una exposición interactiva que fomentará la reflexión y el diálogo. Como cierre de las actividades, a las 20.00 horas, se proyectará en el Teatro Bretón de los Herreros la película 'Acosada', que tendrá un coste simbólico de 1 euro.

