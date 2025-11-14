LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos nuevas citas del Garnacha, este fin de semana en Haro

El sábado, a las 20.00 horas, sobre el escenario se podrá ver 'Gente estúpida' y el domingo, a la misma hora, estará el cantaor Carlos Pérez Pascual con 'Flamenco íntimo'

Laura Lezana

Laura Lezana

Haro

Jueves, 13 de noviembre 2025

El XXVIII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja 2025 continúa su andadura en la ciudad jarrera donde celebrará este fin de semana dos nuevas citas de su intensa programación. El sábado, a las 20.00 horas, la compañía Corocotta Teatro de Reinosa (Cantabria), con una trayectoria desde 1985, presentará 'Gente estúpida', una tragicómica reflexión sobre la condición humana contada a través de cinco historias independientes pero conectadas por la absurdez de la vida. Se trata de «una de las propuestas más esperadas» dentro de la Fase Oficial Amateur del Certamen, según explican desde el Consistorio jarrero.

La velada del domingo se destinará al arte con 'Flamenco íntimo', un espectáculo protagonizado por el cantaor y artista Carlos Pérez Pascual. El evento, que forma parte de la Fase Paralela, dará comienzo también a las 20.00 horas.

