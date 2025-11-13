Dos nuevas citas del Garnacha, este fin de semana

Laura Lezana Haro Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

El XXVIII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja 2025 continúa su andadura en la ciudad jarrera donde celebrará este fin de semana dos nuevas citas de su intensa programación. El sábado, a las 20.00 horas, la compañía Corocotta Teatro de Reinosa (Cantabria), con una trayectoria desde 1985, presentará 'Gente estúpida', una tragicómica reflexión sobre la condición humana contada a través de cinco historias independientes pero conectadas por la absurdez de la vida. Se trata de «una de las propuestas más esperadas» dentro de la Fase Oficial Amateur del Certamen, según explican desde el Consistorio jarrero.

La velada del domingo se destinará al arte con 'Flamenco íntimo', un espectáculo protagonizado por el cantaor y artista Carlos Pérez Pascual. El evento, que forma parte de la Fase Paralela, dará comienzo también a las 20.00 horas.