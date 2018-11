Un derribo patrimonial inevitable Fachada de la casa situada en Sánchez del Río número 7. :: / OSJ El Consistorio de Haro inicia los trámites para demoler la casa de Sánchez del Río 7 debido al hundimiento del tejado ÓSCAR SAN JUAN Haro Domingo, 25 noviembre 2018, 13:20

El equipo de Gobierno ha iniciado los trámites para derribar la casa ubicada en la calle Sánchez del Río número 7, edificio anexo al Ayuntamiento y de titularidad municipal, debido al hundimiento de una parte de su tejado.

Desde Podemos Haro se recuerda al tripartito en un comunicado su responsabilidad en el hundimiento del tejado de la mencionada casa, señalando que Patricia Mateos, su concejala, responsable de Vivienda en el 2015, ya les advirtió de la posible inminencia de derrumbe y del peligro al que exponían a los ciudadanos.

El concejal de Obras Públicas, Javier Redondo ha explicado que «ese hundimiento ya ha sido limpiado y se ha iniciado un proceso de desprotección y para tirarlo, porque no nos queda más remedio», a lo que añadió que «en su día no decidimos derribarlo porque no lo consideramos prioritario y porque el Ayuntamiento le daba un uso para que la brigada de obras pudiera guardar parte de su material».

«El anterior gobierno compró una casa que se supone que no tenía riesgo de caerse», dice Redondo

El edil también ha querido recordar que el anterior equipo de gobierno compró una casa «que estaba en malas condiciones pero que no tenía riesgo de caerse, y así se supone que se compró». «Se compró como usable y así lo dijo el arquitecto municipal. Luego se ha demostrado que no es cierto», añadió.

El popular Alberto Olarte aclara que «esa casa la compró Patricio Capellán para tirarla porque estaba en muy mal estado, porque tapa la fachada posterior del Ayuntamiento y la fachada derecha del palacio de la familia Pisón, y poder dejar un espacio libre entre los dos palacios para hacer una placita para el disfrute de la gente, y dejó 90.000 euros en su último presupuesto para el derribo».