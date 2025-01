La cultura y los sabores riojanos y mexicanos se mezclan en Haro

Lucía Ramírez es una emprendedora mexicana que ha vivido inmersa en el mundo de la hostelería durante prácticamente toda su vida. Ahora ha traído su cultura a Haro, donde ha abierto un gastrobar en el que mezcla gastronomía riojana y mexicana llamado Riomex.

«Yo me marché de México muy jovencita, tenía 18 años y me fui a vivir a Italia donde estuve 8 años. También estuve en Noruega, después en Madrid y llevo unos veinte años aquí en Haro. En México tuve un negocio muy grande y he trabajado en la hostelería en muchos países, también durante mucho tiempo en un pueblo cerca de Laguardia», comienza Lucía.

Por ello, le llamó la atención este local, ubicado en la calle Lucrecia Arana de la localidad jarrera. «Vi la construcción que hicieron en este edificio, que le dio mucha vida, también cuando concluyan el Palacio de Bendaña y sé que esta zona va a ser muy concurrida», afirma.

Ahora, desde la propia cocina de su local quiere mostrar todo el potencial de la comida de su país natal sin renunciar a los sabores de La Rioja. «Es un picoteo, no puedo hacer como un restaurante porque la cocina es muy pequeña y la comida mexicana tiene mucha elaboración. Los fines de semana sí que sacamos especialidades. Quiero hacer las cosas bien, poco a poco, y en un futuro me gustaría ofrecer mucho más», comenta ilusionada.

El local celebró su apertura el pasado jueves, cuando los clientes acabaron con todas las preparaciones. «Fue un éxito, me ha servido como experiencia para saber cómo vamos a funcionar», explica Lucía.

Así, comienza esta empresaria su historia con la que acerca, por primera vez en la ciudad, los sabores mexicanos a Haro.