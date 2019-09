El PP culpa al tripartito de los problemas de la Policía Local jarrera Alberto Olarte critica que el Ayuntamiento «no ha solicitado ninguna plaza en los años 2016, 2017 y 2018» ÓSCAR SAN JUAN Sábado, 28 septiembre 2019, 12:18

«La culpa del problema de personal de la Policía Local de Haro es del tripartito». Así de categórico se mostró Alberto Olarte en una comparecencia de prensa desarrollada ayer en la sede del PP en la ciudad de Haro.

«Surrealista y kafkiano», es como definió Olarte lo acontecido en los últimos días respecto al asunto de la Policía Local. El líder de los populares en Haro se refirió a las palabras de Arantxa Carrero sobre su «desconocimiento del servicio de la Policía en el colegio Sagrado Corazón», a raíz de la nota que envió el cuerpo de policía a los padres de dicho centro. En la nota se recogían unas directrices que los padres deben seguir por la seguridad de sus hijos a la entrada y salida escolar, ante la imposibilidad de cumplir con el servicio «como a nosotros nos gustaría», justificaban los agentes.

Por otra parte Alberto Olarte señaló que «en cuatro años el tripartido no ha solicitado una sola plaza de Policía Municipal; solo antes de las elecciones solicitó cinco plazas, que es evidente no se han cubierto, porque es imposible», y explicó cómo «en el último curso que se ha hecho en La Rioja para policía, que fue clausurado el 2 de julio del 2018, salieron 22 agentes, de los cuales Haro no recibió ninguno porque desde el Ayuntamiento no se había solicitado ninguna plaza, ni en el 2016 ni en el 2017 ni en el 2018».