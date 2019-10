El PP cree «vacío de contenido» el pacto del tripartito que tilda de «burla a la ciudad» El portavoz popular afirma que el acuerdo es «un híbrido entre panfleto y documento hecho deprisa y corriendo», y «si no lo han sacado antes es porque no lo tenían» ÓSCAR SAN JUAN Sábado, 5 octubre 2019, 10:08

«Los 28 puntos presentados son una burla a la ciudad y a todos los jarreros; están vacíos de contenido». Alberto Olarte, portavoz en Haro del Partido Popular, se mostraba «indignado» y así contestaba al ser preguntado por Diario LA RIOJA acerca del acuerdo de gobierno entre el PSOE, PR+ y Podemos-Equo.

El 15 de junio se hizo efectivo el pacto de gobernabilidad, con la constitución del nuevo equipo de gobierno. Cuatro meses después, la alcaldesa, Laura Rivado, acompañada por sus socios en el nuevo tripartito, Leopoldo García y Arantxa Carrero, presentó el acuerdo, compuesto por 28 puntos que, en palabras de la oposición jarrera, «es un híbrido entre panfleto y documento elaborado deprisa y corriendo para salir al paso de las peticiones que hemos hecho desde el PP».

Alberto Olarte explicó que «este panfleto/documento pone de manifiesto las falsedades y los engaños a los que somete el tripartito a esta ciudad», y añadió que «esto lo que evidencia es que el único pacto existente son sus tres sueldos».

En referencia al hecho de hacer ahora público el acuerdo, Olarte señaló que los argumentos utilizados por Rivado, en cuanto a que debían esperar a la constitución del Gobierno riojano, no tienen nada que ver con la realidad que él detalla. «Queda demostrado que no tiene nada que ver, porque no existe reflejado ningún compromiso del Gobierno de La Rioja con la ciudad de Haro». En este sentido, Olarte se preguntó ¿por qué han esperado? Y él mismo se respondió: «Pues porque no lo tenían hecho».

Uno de los pilares del acuerdo es su carácter progresista, algo que tampoco comparte Alberto Olarte, que aseguró que «lo que están haciendo es llevar a la ciudad al retroceso porque, eso es lo que son, un gobierno de retroceso».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Haro, Fernando Castillo, también se refirió al pacto de gobernabilidad y consideró que «este acuerdo lo acaban de redactar y no recoge las necesidades de Haro».