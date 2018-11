El Consistorio invertirá 363.820 euros en vías públicas Pleno marcado por la toma de posesión de Ángela Fernández como concejala y la reorganización de plazas de estacionamiento regulado Ó. S. J. HARO. Jueves, 8 noviembre 2018, 00:55

Ayer se desarrolló en la sala se sesiones del Ayuntamiento de Haro el Pleno ordinario en el que uno de los principales puntos en el orden del día era la toma de posesión como concejala de Ángela Fernández González.

La edil perteneciente al Partido Socialista Obrero Español sustituye a Manuel Gasalla, que se encargaba de la concejalía de Asuntos Sociales y que renunció a su puesto el pasado 22 de octubre. Dicha labor recaerá en Ángela Fernández, que continuará con el trabajo dejado por Gasalla. Fernández se mostraba muy feliz y emocionada en la toma de posesión y señalaba que «mi cometido será ayudar en todo lo que pueda en las Comisiones de Asuntos Sociales», y añadía que «animo a toda la ciudadanía a acercarse a los plenos donde se debaten asuntos que nos interesan a todos los jarreros».

Otro de los puntos de interés, y coincidiendo con el anuncio de la creación de una nueva Agrupación Musical de Haro, se aprobaba por el voto de calidad, tras quedar empatada la votación tras sus dos vueltas, la declaración como desierta del expediente de contratación de la prestación de los servicios culturales y artísticos que tiene por objeto la actividad de la Banda Municipal de Música de Haro.

En relación con este asunto, y en el apartado de ruegos y preguntas, el popular Alberto Olarte preguntaba por qué aún no se le había contestado a la «legítima» Asociación Banda de Música de Haro en relación a su propuesta, a lo que el alcalde en funciones, Leopoldo García, contestaba que hasta que no quedara aprobada la declaración de la plaza desierta no lo haría. García se comprometía a llevar en el día de hoy dicho cometido. Olarte concluía diciendo que «vosotros habéis conseguido dividir a la Banda de Música y a la ciudadanía».

La nueva reorganización de las plazas de estacionamiento regulado (ESRO) en la ciudad de Haro y la realización de inversiones por importe de 363.820, 46 euros, concretamente el ensanche de acera en la Avenida de la Rioja y el aparcamiento y urbanización del entorno en calle Pilar bajo, también fue motivo de protesta desde la bancada de la oposición.