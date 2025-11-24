La Cofradía de San Felices celebró su entronización con visita a Santo Domingo

La Cofradía de San Felices de Bilibio de Haro celebró la XXIV entronización de su patrón en la localidad riojalteña de San Millán de la ... Cogolla en un acto al que acudieron cerca de medio centenar de participantes.

Durante el acto principal en San Millán, se celebró el tradicional reparto de bollo preñao, de La Minerva, y también de caldo y vino. También aprovecharon para cambiar lotería, algo habitual en esta cita. «Antes se acudía con la rondalla y la verdad es que venía más gente –reconocía la priora de la Cofradía, Sheila Alcalá–, así que este año pensamos hacer algo más».

Por eso, ayer acudieron a Santo Domingo, donde asistieron a una misa con los priores y miembros de la Cofradía del Santo, con quienes también compartieron un almuerzo.

Además, visitaron la Casa del Santo, disfrutaron de su museo y vieron los gallos y las gallinas blancos que forman parte del Gallinero de la Catedral, como recuerdo al famoso 'Milagro del gallo y la gallina'.

La Entronización del Santo conmemora que hace 24 años se puso una imagen de San Felices dentro del Monasterio de Yuso.

Es el último año en que la directiva dirigida por Sheila Alcalá organiza este acto, que cumplirá en junio sus dos años de mandato y dará el relevo a otra directiva. «Pero el acto de la entronización llegará con fuerza porque se celebrarán los 25 años», anticipó Alcalá.