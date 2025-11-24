LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miembros de la Cofradía de San Felices y de la Cofradía del Santo, ayer en la jornada conmemorativa. S. A.
Haro

La Cofradía de San Felices celebró su entronización con visita a Santo Domingo

Medio centenar de personas participó ayer en el tradicional acto que encumbra al patrón jarrero con una jornada festiva y de hermandad

María Caro

María Caro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

La Cofradía de San Felices de Bilibio de Haro celebró la XXIV entronización de su patrón en la localidad riojalteña de San Millán de la ... Cogolla en un acto al que acudieron cerca de medio centenar de participantes.

