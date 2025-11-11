LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Usuarios del Centro Juvenil entregaron los cheques recaudados. LR

El Centro Juvenil de Haro acogerá el proyecto 'En la piel de los jóvenes'

La iniciativa, que está organizada por el Instituto Riojano de la Juventud, está dirigida a jóvenes entre 14 y 35 años

María Caro

María Caro

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:53

El Centro Juvenil de Haro continúa en movimiento después de éxito del túnel del terror, que atrajo a 2.500 visitantes y recaudó 4.400 ... euros para la Fundación Josep Carreras y Arpa Autismo Rioja. 'En la piel de los jóvenes' es una iniciativa del Instituto Riojano de la Juventud dirigida a jóvenes entre 14 y 35 años que plantea un recorrido experiencial a través de gafas de realidad virtual que sumerge a cada participante en escenarios verosímiles inspirados en situaciones reales.

