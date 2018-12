El casco antiguo de Haro estrenará en 2019 un nuevo centro multiusos La alcaldesa Laura Rivado explica los detalles del convenio. :: O.S.J. La Consejería de Fomento aportará 325.000 euros, más del 30% del presupuesto total de inversión Ó. S. J. Martes, 11 diciembre 2018, 23:42

haro. En la tarde de ayer se presentaba en el Ayuntamiento de Haro el convenio según el cual el Gobierno de La Rioja financiará parte de la obra de rehabilitación del antiguo Mercado Municipal. Laura Rivado, alcaldesa de Haro, junto con el concejal de Obras Públicas, Javier Redondo, y el concejal de Cultura y Turismo, Leopoldo García, han dado a conocer este acuerdo que pasará este miércoles por Junta de Gobierno Local y surge de las negociaciones que el Consistorio mantuvo en su día con los distintos grupos parlamentarios.

La Consejería de Fomento y Política Territorial aportará un total de 325.000 euros repartidos en dos anualidades. En el 2018 se subvencionarán los trabajos en algo más de 227.500 euros, y 97.500 en 2019. Esto supone un importe de más del 30% de la inversión total del proyecto que asciende a 800.000 euros.

Laura Rivado cree que «estamos ante un ejemplo de colaboración entre administraciones en un proyecto planteado por este equipo de gobierno y que dinamizará el casco antiguo, a la vez que se rehabilita un edificio que estaba cerrado y abandonado».

La alcaldesa también comentó que «ya se está trabajando para que el nuevo centro acoja la primera exposición. Está cerrándose, aunque aún es pronto para anunciarla», a lo que añadía «este espacio no albergará sólo exposiciones. Servirá para que diferentes asociaciones puedan realizar sus actividades. En Haro no tenemos un espacio abierto de las dimensiones que tendrá este centro, y en muchas ocasiones las asociaciones lo han demandado y no hemos podido satisfacerles».

Javier Redondo quiso resaltar que «el hecho de que el proyecto se lleve a cabo en el casco antiguo dinamizará de nuevo un lugar que está ahora abandonado, o que lo estaba hasta que hemos llegado nosotros. Es un espacio que faltaba en el centro de Haro y afortunadamente lo tendremos». Por último, Laura Rivado comentó que les gustaría que «la elección del nombre del centro estuviera consensuado por todos los grupos municipales».