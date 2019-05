«Hacer las cosas con cariño es la única forma de que salgan bien» Paty Alonso, en la Plaza de la Paz de Hazo.:: P.A.B. Paty Alonso Berrozpe Administrativa La jarrera gana el certamen mirandés Altamira Allende y prepara una exposición de acuarela ÓSCAR SAN JUAN Jueves, 2 mayo 2019, 09:49

Poesía, música, pintura o teatro. Pocas cosas se le resisten a esta jarrera, cuyo talento y habilidad podrían ser propios de la época renacentista. Paty Alonso Berrozpe, administrativa en Bodegas Beronia, acaba de ganar el primer premio en el certamen de poesía 'Altamira Allende' en Miranda de Ebro, por su obra 'Anoche pasé de nuevo'.

-¿Qué significa para usted haber ganado este premio?

-Imagínate. Si haces una cosa que te gusta y tienes la oportunidad de que te lo valoren, y además tienes la suerte de ganar el primer premio, no puedes sentir más que orgullo. Significa mucho para mí haber ganado este premio, y encima fuera de Haro. Me siento muy afortunada.

«He tenido la suerte de ganar en dos ocasiones el concurso de piropos a la Virgen de la Vega»

-¿Háblenos de la obra con la que ha ganado este concurso?

-Se trata de un poema de desamor, de sentimientos muy profundos, de todo lo que conlleva el desafecto, esa tristeza, la pasión por haber perdido a la persona amada.

-Y no es la primera vez que gana este premio.

-Así es. Me enteré por un amigo de que en Miranda de Ebro se convocaba un certamen anual de poesía. Probé suerte, y el primer año que participé gané el Premio de la Declamación. Fue algo muy especial.

-En Haro también es habitual su participación en los concursos literarios.

-Por supuesto. Todo lo que sea por y para Haro es una satisfacción personal. He tenido la suerte de ganar en dos ocasiones el concurso de piropos a la Virgen de la Vega, y de quedar en segundo lugar en otras dos ocasiones. El año pasado, por ejemplo, gané el pregón de las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro. Tengo que reconocer que es todo muy bonito.

-¿Está preparando ahora algún poema?

-Sí. Ahora estoy trabajando en el piropo a la Virgen de la Vega para este año. Tengo un par de ideas que tengo que ver cómo compagino, porque para la Virgen de la Vega hay que hacer algo bonito, que llegue al corazón de todos los jarreros. Y esto supone una dificultad, porque pasan los años y las ideas se van acabando.

-¿De dónde le viene la inspiración por escribir poesía?

-Pues de leer mucho. A veces me surge alguna idea, luego voy puliendo esa idea y, al final, igual acabo con algo que no tiene nada que ver con la idea inicial, pero sobre todo a base de leer mucho.

-¿Y la afición de dónde le viene?

-Siempre me ha gustado leer mucho, al igual que escribir. Por ejemplo, cuando me voy de viaje me llevo mi libreto de poesía. También en la mesilla junto a la cama tengo cinco o seis libros de poesía y todas las noches antes de dormir los leo y hasta los releo. Recuerdo que en el instituto nos hacían leer poesía para después analizarla, y yo creo que en ese momento es cuando me aficioné. Libros de Gustavo Adolfo Becquer, Rosalía de Castro o Ramón de Campoamor acabaron por marcarme. Sin duda, es algo que te tiene que gustar mucho, esto es lo más importante, y también hacer las cosas con cariño, porque es la única forma de que te pueda salir algo bien.

-¿Se plantea acudir a concursos de mayor entidad?

-No, porque no creo que tenga el nivel. Tampoco tengo ninguna formación y además no tengo ninguna pretensión. Esto lo hago como una forma de disfrutar. De todas formas te adelanto que sí me gustaría participar en los relatos de San Felices de Bilibio. Algún año tengo que intentarlo, pero de momento seguiré con la poesía.

-Aparte de la poesía, ¿qué otras aficiones tiene?

-Fundamentalmente la música, que fue algo que heredé de mi padre. También me gusta mucho pintar, y ahora estoy preparando una colección de acuarelas, y cuando tenga la cantidad suficiente me gustaría poner una exposición en Haro.