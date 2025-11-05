LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Caída de un árbol en la entrada de Fuente el Moro en Haro

Dos vehículos de bomberos se encuentran talando los restos para evitar otra caída y Policía Local está ordenando el tráfico

María Caro

María Caro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:13

En torno a las 8.00 de la mañana de este miércoles un árbol de la entrada del paraje Fuente El Moro de Haro se ha fracturado a causa de las fuertes rachas de viento en la ciudad, que están alcanzando los 75 kilómetros por hora. Su derrumbe se ha producido en un lugar en el que padres del colegio Corazonistas dan la vuelta para volver a la ciudad, pero afortunadamente no ha producido heridos.

Dos vehículos de bomberos se encuentran talando los restos para evitar otra caída y Policía Local está ordenando el tráfico, ocupando un solo carril de este tramos de la LR-202 dirección Anguciana.

En enero de 2023 se desplomó otro de los árboles situado a pocos metros del que ha resultado afectado hoy, en aquella ocasión cayendo encima de una furgoneta, aunque también sin daños personales.

