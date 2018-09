Un bonito viaje de trece años por Haro Sábado, 8 septiembre 2018, 00:35

Era uno de los momentos más esperados de la noche y de las últimas semanas. El párroco de Haro durante trece años se despide con un pregón en las fiestas de la Vega. Pocas cosas más adecuadas para despedirse que ese pregón. Esteban ha realizado un interesante repaso personal, emotivo y patrimonial por lo que ha supuesto Haro en su vida y lo que el mismo Haro supone para los jarreros. Recuerda : «Mi primer contacto con la Vega lo tuve cuando mis padres la visitaron nada más casarse». En el 2005, Esteban entra a formar parte de la historia de la ciudad y, sobre todo, de sus feligreses. Esos que, como él dice: «Me lanzan saludos y bromas por la calle de la Vega cuando van bailando en fiestas». Y ha asegurado que no se va a olvidar ni de Haro ni de la Virgen de la Vega cuando ya se encuentre ejerciendo como nuevo párroco de Alfaro: «Ya he adquirido una imagen de la Virgen para que me acompañe en mi nuevo destino». Esteban ha recibido al terminar una larga y sentida salva de aplausos.