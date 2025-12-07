Un belén muy jarrero en La Vega

María Caro Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:52 Comenta Compartir

La basílica de La Vega de Haro ya luce su belén. Se trata de una propuesta muy especial ya que, excepto las figuras, se construyó de forma artesanal hace tres años. Aunque son muchos los miembros de la Cofradía de la Virgen de La Vega que participan en su montaje, Miguel Ángel Martínez es quien elabora los escenarios. Y cada año el protagonista es un edificio diferente.

En la Navidad anterior fue el pórtico de la propia basílica y este año le ha tomado el relevo la casa medieval, posiblemente, más antigua de Haro. Se encuentra muy cerca de la plaza San Martín, en la esquina entre Costanilla y Castillo. Y en esta ocasión ha saltado a Belén y ha servido de refugio para María, José y el niño, convirtiéndose en el portal.

«Cada año introducimos un diorama distinto –explica Martínez–. Hicimos el castillo de Herodes con la montaña, los puestos del mercado y las viviendas del pueblo. Ahora hemos decidido cambiar el portal cada año e introducirlo en un edificio de Haro».

Para su construcción, no solo de los escenarios sino también del decorado y de los paisajes, utilizan materiales reciclados, «todo casero», apunta.

El nacimiento cuenta con las escenas de la montaña con el castillo de Herodes, el mercado, el portal, la Anunciación, una granja y el pueblo de Belén. Un montaje en el que intervienen muchas manos, pero la elaboración de los edificios surge de las numerosas exposiciones que visita Martínez en busca de inspiración. «Voy cogiendo ideas que luego plasmo en nuestro belén», explica.

La muestra puede visitarse en el horario de apertura de la basílica, que es prácticamente durante todo el día, excepto las horas del mediodía.

