Un belén muy jarrero en La Vega

HaroUn belén muy jarrero en La Vega
El edificio medieval junto a la plaza de San Martín se convierte en protagonista del nacimiento de la Cofradía de la Patrona
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:52
La basílica de La Vega de Haro ya luce su belén. Se trata de una propuesta muy especial ya que, excepto las figuras, se construyó de forma artesanal hace tres años. Aunque son muchos los miembros de la Cofradía de la Virgen de La Vega que participan en su montaje, Miguel Ángel Martínez es quien elabora los escenarios. Y cada año el protagonista es un edificio diferente.
En la Navidad anterior fue el pórtico de la propia basílica y este año le ha tomado el relevo la casa medieval, posiblemente, más antigua de Haro. Se encuentra muy cerca de la plaza San Martín, en la esquina entre Costanilla y Castillo. Y en esta ocasión ha saltado a Belén y ha servido de refugio para María, José y el niño, convirtiéndose en el portal.
«Cada año introducimos un diorama distinto –explica Martínez–. Hicimos el castillo de Herodes con la montaña, los puestos del mercado y las viviendas del pueblo. Ahora hemos decidido cambiar el portal cada año e introducirlo en un edificio de Haro».
Para su construcción, no solo de los escenarios sino también del decorado y de los paisajes, utilizan materiales reciclados, «todo casero», apunta.
El nacimiento cuenta con las escenas de la montaña con el castillo de Herodes, el mercado, el portal, la Anunciación, una granja y el pueblo de Belén. Un montaje en el que intervienen muchas manos, pero la elaboración de los edificios surge de las numerosas exposiciones que visita Martínez en busca de inspiración. «Voy cogiendo ideas que luego plasmo en nuestro belén», explica.
La muestra puede visitarse en el horario de apertura de la basílica, que es prácticamente durante todo el día, excepto las horas del mediodía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión