Calle Rafael Alberti, donde hay algunos locales a la venta. M. C.
Haro

El Ayuntamiento de Haro subastará 23 lonjas en El Mazo

El objetivo del Consistorio es «dinamizar la zona» y proponen la creación de locales comerciales, de ocio o gastronómicos

María Caro

María Caro

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:54

El Ayuntamiento de Haro saca a pública subasta 23 lonjas con superficies construidas comprendidas entre los 25,82 y los 85,15 metros cuadrados, ... ubicadas en las calles Fernández Ollero, Rafael Alberti y Federico García Lorca, algunas de ellas interiores. Existe a posibilidad de reagrupar varias de ellas, dando lugar a un local más grande y adaptado a distintas actividades, informaron desde el Consistorio.

