El Ayuntamiento de Haro subastará 23 lonjas en El Mazo

El Ayuntamiento de Haro saca a pública subasta 23 lonjas con superficies construidas comprendidas entre los 25,82 y los 85,15 metros cuadrados, ... ubicadas en las calles Fernández Ollero, Rafael Alberti y Federico García Lorca, algunas de ellas interiores. Existe a posibilidad de reagrupar varias de ellas, dando lugar a un local más grande y adaptado a distintas actividades, informaron desde el Consistorio.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, utilizando la modalidad de subasta al alza. Las ofertas no podrán ser inferiores al presupuesto base de licitación que varían entre los 500 y 900 euros el metro cuadrado construido.

LOS DATOS Localización de los locales Calles Fernández Ollero, Rafael Alberti y Federico García Lorca.

Las ofertas No podrán ser inferiores al presupuesto base de licitación que varían entre los 500 y 900 euros el metro cuadrado.

Plazo de presentación Hasta el 20 de noviembre, en el Registro General del Ayuntamiento.

Información Los interesados pueden informarse de todos los detalles en el Consistorio.

Las lonjas con acceso interior no se venderán de forma individual. Los licitadores deberán pujar por ellas obligatoriamente en conjunto con otra u otras lonjas que tengan salida a las calles Fernández Ollero, Rafael Alberti o Federico García Lorca.

Cada local será adjudicado al precio más alto. En caso de empate en la oferta económica, se dará prioridad a la propuesta de agrupación del mayor número de lonjas.

Pueden presentar ofertas las personas físicas o jurídicas, siempre que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar. El lugar y Plazo de presentación será el Registro General del Ayuntamiento de Haro hasta el 20 de noviembre.

«Estamos muy ilusionados con la decisión de poner en el mercado estas lonjas, que permitirán dinamizar la zona dando opción a abrir nuevos negocios y creando puestos de trabajo», señaló el concejal Rafael García.

«Se trata de una zona con una importante población, lo que la convierte en un lugar idóneo para el comercio, el ocio o la gastronomía», apuntó la alcaldesa de la ciudad, Guadalupe Fernández, respecto a la zona de El Mazo.