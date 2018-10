Una avería deja sin suministro eléctrico a 9.000 usuarios de Haro y Casalarreina La subestación eléctrica ST Haro que suministra a la comarca. :: D.M.A. Iberdrola destaca que para el 90% de los afectados el problema se solucionó en 4 minutos DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 25 octubre 2018, 09:27

Unos 9.000 usuarios de Haro y Casalarreina se vieron afectados ayer por un corte en el suministro eléctrico que en algunas zonas llegó a alargarse unos 48 minutos, según ha informado Iberdrola a Diario LA RIOJA. Debido a una avería en un cable subterráneo, en torno a las 13.15 horas de ayer se produjo un corte en el suministro de energía eléctrica que afectó, sobre todo, al casco antiguo de Haro, donde el problema más tardó en solucionarse. No obstante, la compañía eléctrica informó de que solventó el problema con el 90% de los afectados en apenas 4 minutos, mientras que para el otro 10% se tardó, aproximadamente, 48 minutos en solucionar la avería.

Dos de los edificios más afectados fueron municipales, como el Ayuntamiento de Haro y el palacio de Bendaña, en el que se encuentran la biblioteca y la oficina de turismo, los dos situados en la plaza de la Paz. Consultados por este periódico, el corte eléctrico apenas duró unos segundos en comercios como los de la calle La Ventilla y unos minutos en viviendas del barrio Las Huertas de Haro. La presidenta de la Asociación del Comercio de Haro, Susana Sanz, indicó que «por mi zona [calle Prim] ha comenzado el corte sobre las 13.15 horas y cuando me he ido, a las 13.30, aún no estaba solucionado, pero, de camino a casa, por La Ventilla, muchos comercios ya tenían suministro eléctrico».

Desde el jamonero Madrid de Haro confirmaban ayer que el corte de suministro eléctrico había afectado a todos los negocios de la plaza de la Paz y La Herradura, con especial incidencia en la hostelería, que es la que permanece abierta en ese horario. «Habrán sido unos veinte minutos y no hemos podido cortar jamón ni embutido ni cobrar porque no funciona la caja sin electricidad, pero bueno, la cosa no ha pasado a mayores», explicaban desde el restaurante Madrid.

Haro se abastece de energía eléctrica desde la subestación ST, que da servicio a buena parte de los municipios de la comarca y también a dos localidades alavesas (Labastida y Salinillas de Buradón). Precisamente esta subestación fue ampliada en el año 2011 para poder abastecer de más energía eléctrica. Entonces Iberdrola invirtió en ella más de 800.000 euros, y preveía 2,4 millones de euros más. La compañía había planeado mejorar la infraestructura con la construcción de una nueva línea, la mixta (aérea-subterránea) a 66 kV 'Haro Norte', autorizada por el Gobierno de La Rioja pero cuya licencia de obra denegó el Ayuntamiento de Haro. «La línea se abastecerá desde Logroño para ofrecer un mejor servicio a Haro, que está ya semi saturado, para permitir nuevos servicios, como puede ser la construcción de un nuevo polígono industrial o una empresa», justificó en su día Iberdrola.