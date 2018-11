La avenida de La Rioja ya tiene proyecto y presupuesto para revertir la obra La avenida de La Rioja de Haro contará con aceras más amplias y aparcamientos en línea. :: / Diego Marín A. La intervención costará 65.255 euros, ampliará la acera de los números pares y devolverá el estacionamiento en línea DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 5 noviembre 2018, 08:56

El pleno municipal del Ayuntamiento de Haro del próximo miércoles votará la modificación presupuestaria para sufragar los gastos de la obra de ensanche de la acera en la avenida de La Rioja. La intervención contempla un presupuesto final de 65.255 euros para, sobre todo, revertir una obra realizada en febrero del 2017 y de la que los vecinos y comerciantes de la zona no quedaron satisfechos.

Los estacionamientos de la avenida de La Rioja, al igual que los de las calles Sánchez del Río y Julián Fernández Ollero, pasaron el año pasado a ser en batería, marcha atrás, a fin de aumentar las plazas de aparcamiento. En la céntrica calle de Haro hubo protestas reclamando el regreso a la situación original, algo que se aceptó hace un año por parte del Consistorio harense.

Leopoldo García, alcalde en funciones de Haro, anuncia que el presupuesto destinado a la intervención se extraerá del superávit del presupuesto municipal del 2017, con el que también se sufragarán otras obras, como las de la reurbanización de la calle San Felices y el nuevo aparcamiento de Pilar Bajo. «Ya se han encargado la redacción del proyecto y la dirección técnica de la obra, ahora tenemos que contratar a las empresas, para lo que debe pasar antes por el pleno», detalla Leopoldo García. Si la modificación presupuestaria se aprueba en la próxima sesión, automáticamente se procederá a licitar la obra, que se espera que tenga un plazo de ejecución de menos de un mes y, por lo tanto, que la intervención finalice antes de concluir el presente año 2018.

«Nos han pedido que todo vuelva a como estaba antes, pero no queremos porque, entonces, todo lo que hemos ganado en reducción de velocidad y evitar la doble fila, lo perderíamos», advierte García. El proyecto planteado por el Ayuntamiento de Haro para la avenida de La Rioja supone que los aparcamientos de vehículos vuelvan a ser en línea, lo que originará una reorganización de las plazas de estacionamiento regulado con la zona azul, que también se plantea para el próximo pleno municipal; ampliación de acera de los números pares, cambio de la iluminación y el pavimento, así como la plantación de árboles.

«Va a quedar una calle muy bonita, con espacio para poder circular con el coche sin problemas pero no para dejar el coche en doble fila, que es algo que queremos evitar. Hemos conseguido reducir la velocidad en esa vía y no queremos perder eso ahora», confiesa el alcalde en funciones de Haro.

«Lo que queríamos»

Los vecinos de la avenida de La Rioja presentaron hace un año 900 firmas en el Consistorio jarrero a favor de la reversión de la obra realizada en el 2017. Jesús Nazara, como representante de los residentes, advierte de que «hasta que no lo veamos, no se puede cantar victoria». No obstante, Nazara declara que «aunque no es en sí lo que pretendíamos, que volviera todo a como estaba antes, es prácticamente lo que queríamos, sobre todo, quitar los aparcamientos en batería y marcha atrás, que provocaban emisión de gases e invasión de las aceras por parte de los vehículos».