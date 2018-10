La asociación Banda de Música de Haro continúa a la espera del Ayuntamiento El abogado de la entidad declara que al director de la Banda de Música «se le da un poder» que «supuso un problema que hacía prácticamente imposible la convivencia» D. M. A. Jueves, 25 octubre 2018, 09:27

haro. Ascensión Alonso ofreció ayer una rueda de prensa en representación de la asociación Banda de Música de Haro, acompañada de su abogado, Santiago Rojo, quien ejerció de portavoz, recordando que el pasado 28 de agosto presentaron su «oferta de contrato, conforme a nuestros planteamientos, pedida por el Ayuntamiento de Haro» y, desde entonces, no han obtenido respuesta, a pesar de que han mantenido contactos con el alcalde en funciones, Leopoldo García, hasta el pasado 4 de octubre.

Según ha podido saber Diario LA RIOJA, el equipo de Gobierno de Haro ha solicitado a los técnicos municipales que estudien la oferta y, de momento, no tiene una respuesta. «La asociación es un ente privado que no depende del Ayuntamiento y, por lo tanto, no tienen que soportar un régimen disciplinario como si fueran funcionarios», explicó Santiago Rojo sobre las sanciones que ha sufrido la entidad por incumplimiento del contrato anterior, aunque el abogado expuso que «la asociación sabe que tiene una responsabilidad». Rojo también declaró que al director de la Banda Municipal de Música de Haro «se le da un poder que no ha venido bien en este tema» porque «supuso un problema que hacía prácticamente imposible la convivencia».