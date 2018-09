La asociación Banda de Música reconoce que «muchos músicos querían tocar» el día de la Vega El Ayuntamiento de Haro está «estudiando» la últimapropuesta presentada por la entidad el 23 de agosto DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 27 septiembre 2018, 23:28

La semana pasada la Agrupación Socialista de Haro sacaba la polémica, que se alarga ya un año y medio, entre el Ayuntamiento de Haro y la asociación Banda de Música de Haro, del ámbito municipal. En una nota de prensa, tras la contratación de la Banda Municipal de Música de Covaleda para actuar en las fiestas de la Virgen de la Vega, los socialistas de Haro se alegraban de que «los jarreros estuvieron a la altura de las circunstancias y no se dejaron llevar por las llamadas al boicot», recordaban que el conflicto «se origina por la falta de control del gasto y la irregular justificación de los ingresos en la asociación» y señalaban que «muchos músicos si querían tocar».

Y es que, desde el último concierto de la Banda Municipal de Música de Haro, con motivo de Santa Cecilia en noviembre de 2017, poco antes de la extinción del contrato entre el Ayuntamiento de Haro y la asociación que reúne a los músicos, no ha habido un acuerdo ni para actuaciones puntuales ni para consensuar un nuevo contrato de servicio. Actualmente los técnicos del Consistorio jarrero se encuentran «estudiando» la última propuesta ofrecida por la asociación el 23 de agosto.

«El equipo de Gobierno de Haro no va a entrar en ninguna polémica entre un partido político y una asociación», advertían ayer desde el Ayuntamiento. Y es que la junta de la asociación Banda de Música de Haro, presidida por Ascensión Alonso e integrada por Ramiro Luzuriaga, Lorena Olarte, Manuel Miño y Asier Oñate, ha emitido un comunicado de respuesta al PSOE aclarando ante todo que «no puede tomarse, en ningún caso, como la postura oficial de la asociación», si no sólo de sus dirigentes.

«Estamos deseosos de volver a tocar pero no de firmar un contrato que no podemos cumplir»

«Los músicos estamos deseosos de volver a tocar pero no estamos dispuestos a cometer otra vez el error de firmar un contrato que no podemos cumplir», advierten, y se muestran de acuerdo con los socialistas en su llamada a la «búsqueda de la concordia, evitar la crispación y el enfrentamiento». Pero aclaran tres aspectos: «la asociación es un ente apolítico en el que convivimos personas de múltiples sensibilidades», «el origen de este 'asunto' no es 'la falta de control del gasto'", la asociación ha presentado todo tipo de documentación que se nos ha requerido sino cuando, al constituirnos como asociación, tuvimos que aceptar un contrato que ambas partes sabíamos imposible de cumplir y floreció cuando cambió el modo de interpretarlo por parte de la Administración» y, por otra parte, reconocen que «muchos músicos sí querían tocar el día de la Virgen de la Vega, pero muchos no es sinónimo de mayoría ni de suficientes».