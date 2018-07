La Asociación Banda de Música rechaza la última oferta del Ejecutivo de Haro La Banda, en una actuación en el Teatro Bretón. :: j.l. El Ayuntamiento se reúne mañana con los músicos para conocer los detalles de una decisión que atasca el conflicto JÖEL LÓPEZ Lunes, 30 julio 2018, 09:51

La Asociación Banda de Música ha rechazado la última propuesta del Ayuntamiento de Haro para formalizar un contrato para dar servicio a la Banda Municipal de Haro para los próximos cuatro años.

La asociación afirma tajante que «un grupo de músicos amateur no puede realizar la prestación del servicio exigida a un grupo de profesionales».

En un comunicado, el colectivo musical reconoce que «se llegaron a matizar posiciones iniciales de ambas partes», ha constatado que «el Ayuntamiento se mantiene en su intención de licitar un contrato de similares características técnicas, organizativas y disciplinarias que el aprobado el pasado día 21 de junio».

E insisten: «Esto no resolvería el problema suscitado desde el pasado mes de noviembre del año pasado».

En la nota explican que ya han trasladado a los interlocutores municipales su decisión de no participar «en ningún contrato cuyas condiciones técnicas y disciplinarias sean propias de una agrupación profesional, incluido el control y ejecución del contrato que realizaría, en este caso sí, un profesional como el director de la banda».

Descartan el argumento económico para rechazar el contrato ya que, aseguran, las cantidades expuestas en el pliego aprobado en pleno en junio «no han sido puestas en discusión ya que son similares a las del contrato expirado el año pasado».

El conflicto queda, ahora, más atascado que nunca. Aun así, en el punto final del comunicado, la asociación asegura que «siempre estará dispuesta a dialogar con el Ayuntamiento en aras de buscar una solución atendiendo a la realidad social de lo que son dicha asociación y sus componentes presentes y futuros».

Una larga negociación

El Ayuntamiento de Haro ha pedido una reunión con los representantes de la Asociación Banda de Música para conocer de primera mano los detalles de su decisión.

Fuentes municipales explican que no harán declaraciones hasta que conozcan dichos argumentos que les ha llevado a cerrar la opción a acordar un contrato que dé servicio a la Banda Municipal de Haro. Concluye una negociación con altibajos que comenzó hace más de cuatro meses y que parecía que daba sus frutos cuando el 21 de junio, el pleno, por unanimidad con al abstención de Redondo, aprobaba un contrato al que el colectivo musical decidió no presentarse por no ajustarse, según ellos, a lo negociado.