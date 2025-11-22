LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Plaza de la Paz de Haro lucía ayer espectacular después del encendido navideño ante decenas de personas. M. C.

Las luces de Haro ya anuncian que se encuentra inmersa en la Navidad

Decenas de personas se acercaron a pesar del frío a disfrutar del tradicional encendido, que este año se adelanta una semana

María Caro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:41

La magia de la Navidad ya se encuentra en Haro, muy especialmente en la Plaza de la Paz, donde un año más la espectacularidad ... de su alumbrado deleitó a los centenares de asistentes que asistieron al tradicional encendido. Este año se ha adelantado una semana respecto a otros, ya que decidieron hacerlo coincidir con el encendido de la ciudad de Jerez de la Frontera, con la que recientemente los jarreros se han hermanado y comparten una temprana historia lumínica.

