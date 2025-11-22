Las luces de Haro ya anuncian que se encuentra inmersa en la Navidad

La magia de la Navidad ya se encuentra en Haro, muy especialmente en la Plaza de la Paz, donde un año más la espectacularidad ... de su alumbrado deleitó a los centenares de asistentes que asistieron al tradicional encendido. Este año se ha adelantado una semana respecto a otros, ya que decidieron hacerlo coincidir con el encendido de la ciudad de Jerez de la Frontera, con la que recientemente los jarreros se han hermanado y comparten una temprana historia lumínica.

En un ambiente festivo y gélido que contó con reparto de chocolate caliente para compensarlo, decenas de personas se sumaron al inicio de las celebraciones, que este año se amplían también para favorecer la actividad social y comercial de la ciudad.

Por delante queda mes y medio para disfrutar de un amplio programa de actividades, como la apertura de la pista de patinaje de hielo ecológico y sostenible en los Jardines de la Vega a partir del 28 de noviembre.

La programación de este año refuerza su carácter cultural con la continuación del Certamen Garnacha de teatro, que tendrá especial protagonismo durante el puente de diciembre, cuando comenzará la fase profesional.

La programación navideña incluye también actividades musicales, infantiles y tradicionales, como conciertos, espectáculos familiares, encuentros con personajes navideños y propuestas que se desarrollarán en espacios de la ciudad como la Plaza de la Paz, el Teatro Bretón, el Palacio Condes de Haro, el edificio Mamel y los polideportivos municipales.