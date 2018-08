Del 15 de agosto al 9 de septiembre se abre la media veda para los cazadores J.L. Martes, 14 agosto 2018, 23:11

haro. A partir del 15 de agosto y hasta el 9 de septiembre se abrirá la media veda de caza, según ha informado la sociedad Riojalteña de caza y pesca de Haro en un comunicado.

Este colectivo indica también que las especies cuya caza está autorizada son la codorniz, paloma torcaz, urraca, corneja negra, estornino pinto, zorro y conejo. Además, la apertura para la tórtola común se realizará a partir del 25 de agosto hasta el mismo 9 de septiembre.

Los días hábiles para disfrutar de la media veda son los martes, jueves, sabados, domingos y festivos. El horario disponible irá de 7 a 13 horas y de 17 a 21 horas. A partir del 25 de agosto, el horario de tarde se amplía hasta las 21.30 horas.

La Sociedad informa de que según el plan técnico en la media veda se limita a dos, el número de perros por escopeta y se fija un cupo máximo de capturas por cazador y día de 20 codornices y 5 de tortola común.

En cuanto a los consejos que este conocido colectivo recuerda a los usuarios destaca que es obligatorio no dejar en el campo la vaina de los cartuchos utilizados y advierten de que no se pueden pisar las fincas que tengan frutos pendientes de recolectar. Reconocen que la Sociedad no se hace responsable de las sanciones.