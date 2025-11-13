El Vivero de Empresas de Haro acogerá varias actividades para el Día del Emprendedor

Laura Lezana Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

El Vivero de Empresas, ubicado en la calle Rafael Alberti de Haro, ha organizado varias actividades para el Día del Emprendedor. De esta manera, el próximo 20 de noviembre se realizará una jornada intensiva destinada a fomentar la creatividad y productividad de un negocio para los emprendedores.

El evento será presentado por Diego Sacristán y tendrá una duración de tres horas desde las 10.00 horas. A las 10.15 horas arrancará la ponencia 'Emprende con Productividad' que será realizada por Diana Rebollar, de La Rioja Premium.

A su conclusión se realizará un descanso y se concederá el reconocimiento al emprendedor del mes para proseguir la jornada a las 11.45 horas con la ponencia 'Creatividad como base para emprender' con el chef Miguel Cañas, del Restaurante Nublo.

Finalmente, la actividad concluirá a las 12.30 horas con un networking colectivo donde los asistentes podrán conectar y conocer a otros emprendedores.

Para poder participar en la actividad será necesario reservar una plaza, que son limitadas, y se puede realizar a través del código QR que aparece en el cartel del evento.

