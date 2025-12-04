LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

L.R.

Abierta la inscripción para la ludoteca de Haro

María Caro

María Caro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:38

Ya está abierto el plazo de inscripciones para la ludoteca de Navidad en Haro, dirigida a niños y niñas desde 1º de Infantil hasta 4º de Primaria. El servicio se organizará en dos turnos: el primero comprenderá los días 23, 24 y 26 de diciembre, y el segundo 29,30, 31 de diciembre y 2 de enero. El horario será de 8.00 a 15.00, con posibilidad de entrada a las 8.00, 9.00 o 10.00 horas, y salida a las 14.00 o 15.00.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el miércoles 10 de diciembre en la ludoteca municipal o por correo electrónico a juventud@haro.org.

