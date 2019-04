Gutiérrez critica la «falta de ganas de trabajar» del equipo de Gobierno de Villamediana

El portavoz del Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Villamediana, en la oposición, y candidato a la Alcaldía, Rubén Gutiérrez, ofreció ayer una rueda de prensa para analizar el presupuesto municipal del 2019 presentado en rueda de prensa hace una semana y aprobado días después en el pleno con los votos a favor del PSOE, IU, Cs y PR+. «Se nota la falta de ganas de trabajar, es vergonzoso que el equipo de Gobierno de Villamediana presentase los presupuestos justo el día después de que se presentaran las elecciones», advirtió Rubén Gutiérrez, quien ya hizo una fuerte oposición al presupuesto durante el pleno celebrado el pasado miércoles.

«Hicimos treinta propuestas y no se ha recogido ninguna, como el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil y el de la ciudad deportiva. Durante dos años han estado prometiendo obras en calles y no han hecho absolutamente nada», criticó Gutiérrez. El edil popular destacó, además, que «durante el 2017 no se ejecutó el 70% de las inversiones» y que recientemente el Consistorio ha tenido «unos gastos de propaganda de 30.000 euros para autobombo y promoción».

Por otro lado, el concejal subrayó que «se acercan las elecciones y ahora se están moviendo, se han dedicado a poner papeleras, contenedores y maceteros por todo el pueblo para que parezca que se hace algo». Así, Gutiérrez puso énfasis en denunciar que el equipo de Gobierno de Villamediana «miente a los vecinos» porque, a su juicio, aunque ha presupuestado el nuevo campo de fútbol en 300.000 euros, «no se explica cómo se va a hacer porque ese dinero viene de la enajenación de terrenos y de una subvención que aún no se ha pedido».