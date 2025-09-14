El grupo de ganchilleras elabora la ruta turística 'Hilando ovejas'

El grupo de ganchilleras y el Ayuntamiento presentaron en la tarde de ayer las figuras elaboradas.

Ernesto Pascual Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:22

Entre la peña de arenisca y el paso del Cidacos, la villa de Herce cuenta con historia y atractivos para encantar al visitante. Y, desde la tarde de ayer, presume de un nuevo recurso turístico. Nuevo y original: un paseo entre ovejas, carneros y corderos de ganchillo que llenan de color e imaginación varios rincones del municipio.

En el marco de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Nieva, el grupo local de ganchilleras estrenó junto al Ayuntamiento la ruta 'Hilando Ovejas', trazada por nueve figuras confeccionadas con más de 3.500 piezas de ganchillo.

Revestidas con 2.200 flores y 1.300 cuadros de ganchillo, las cuatro ovejas, tres carneros y dos corderos se presentaron en la tarde de ayer como homenaje a los ganaderos en la plaza del Ayuntamiento para, después, distribuirse por diversos rincones para su embellecimiento.

Como reconocimiento a su incansable labor creativa, con anteriores iniciativas como el árbol gigante de Navidad, el muñeco de nieve, banderines festivos o el jardín de primavera, el Ayuntamiento entregó un pin con el escudo de Herce a las ganchilleras presentes.