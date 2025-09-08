Gran acogida en la marcha de Ojacastro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

La Nueva Marcha por las Aldeas de Ojacastro regresó a la localidad riojalteña con una gran acogida de participantes, llegando a rozar los 250 senderistas, que realizaron una ruta con un total de 21 kilómetros. En el recorrido, que estaba calificado de dificultad media, se atravesaron parajes de la Sierra de La Demanda, pasando por lugares emblemáticos como el Refugio de Zabárrula, la Ermita de la Trinidad y Masoga. El itinerario recogió un auténtico mosaico de paisajes, historia y patrimonio natural en un evento que estuvo organizado por la asociación Amigos de Ojacastro.