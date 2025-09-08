LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LR

Gran acogida en la marcha de Ojacastro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:16

La Nueva Marcha por las Aldeas de Ojacastro regresó a la localidad riojalteña con una gran acogida de participantes, llegando a rozar los 250 senderistas, que realizaron una ruta con un total de 21 kilómetros. En el recorrido, que estaba calificado de dificultad media, se atravesaron parajes de la Sierra de La Demanda, pasando por lugares emblemáticos como el Refugio de Zabárrula, la Ermita de la Trinidad y Masoga. El itinerario recogió un auténtico mosaico de paisajes, historia y patrimonio natural en un evento que estuvo organizado por la asociación Amigos de Ojacastro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  3. 3

    La SDL encandila en su estreno
  4. 4 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  5. 5

    Innovación amparada en tradición
  6. 6

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  7. 7 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  8. 8

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  9. 9

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  10. 10

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gran acogida en la marcha de Ojacastro

Gran acogida en la marcha de Ojacastro