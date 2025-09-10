El Gobierno regional invertirá otros 873.383 euros en el centro de salud de Calahorra El coste total de las obras de ampliación del recinto calagurritano asciende a 5,4 millones de euros y los trabajos finalizarán en primavera de 2026

El Consejo de Gobierno autorizó ayer al Servicio Riojano de Salud (Seris) la inversión de 873.383,63 euros para sufragar la modificación de la obras para ampliar el centro de salud de Calahorra. Este incremento del presupuesto se debe a las nuevas necesidades técnicas detectadas.

Según indica el ejecutivo regional, el presupuesto total de los trabajos suma 5,4 millones de euros. La construcción estará finalizada en primavera del próximo año 2026 y supondrá un incremento de la superficie actual del centro de salud que prácticamente se duplicará, pasando de 2.700 a 5.000 metros cuadrados.

El nuevo gasto incluirá la ejecución de las obras complementarias e incorporará actuaciones relativas a la ampliación de la superficie construida. También la adecuación del centro transformador de energía eléctrica y ajustes de la subcontratación de trabajos de albañilería y del proceso de licitación de partidas concretas, entre otras cuestiones.

Los 5,4 millones de euros del presupuesto total, al sumar la inversión de 873.383,63 euros, suponen a día de hoy un incremento del 19,2 % del coste inicial. El Gobierno de La Rioja explica que este aumento se debe a la mayor superficie que edificar, la necesidad de reordenar la intervención de cubiertas y albañilería después de una licitación desierta, así como a la afección de las líneas eléctricas de distribución.

El proyecto del centro de salud calagurritano prevé la puesta en marcha de una gran área de urgencias que dispondrá de tres salas. Además, tendrá un gimnasio de rehabilitación, tres nuevas consultas de salud bucodental, dos para matrona y un área específica de salud mental con ocho consultas y sala de terapia grupal. Por otro lado, la estructura del edificio se dejará lista para una posible construcción de otra planta adicional de cara al futuro.

La ampliación de este centro de salud, que data de 1986, fue adjudicada a la empresa Tragsa y forma parte del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (Minap) del Ministerio de Sanidad.

Desde su apertura, se ha producido un considerable aumento de su cartera de servicios. Con esta intervención contará una mejor distribución de los espacios y de las consultas con el objetivo de atender la demanda actual y futura de los habitantes de Calahorra así como de su zona de influencia de atención primera, que según, Rioja Salud, suma 34.650 pacientes repartidos en la ciudad y en los municipios de Autol, Pradejón, El Villar de Arnedo y Tudelilla.

