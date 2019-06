El futuro polideportivo de Navarrete comienza a tomar forma y acabará en 14 meses El nuevo polideportivo de Navarrete, en construcción. / AYTO. NAVARRETE El Ayuntamiento sufraga los gastos íntegramente gracias a que la tesorería «está muy saneada», dice la alcaldesa en funciones DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 1 junio 2019, 10:34

El nuevo polideportivo de Navarrete empieza a tomar forma, asentado ya los cimientos en la zona deportiva de la localidad. El proyecto, de cerca de 2,5 millones de euros, diseñado por el arquitecto Jesús Ramos y que construirá Aransa, lo sufraga íntegramente el Ayuntamiento navarretano y tiene un plazo de ejecución de catorce meses.

«El proyecto está en todas las consejerías porque me dijeron que no se necesitaba un polideportivo, cuando muchas actividades no se pueden hacer por falta de espacio», lamenta la alcaldesa en funciones de Navarrete, Marisa Corzana. De tal manera que, detalla la alcaldesa, «el colegio nos deja espacios y también usamos la Casa de Cultura, vamos habilitando los espacios que tenemos por ahí porque, si no, la gente se va a otras localidades».

Ante la «prioridad», y gracias a que «afortunadamente la tesorería del Consistorio está muy saneada», expone Corzana, las obras han comenzado, aunque con algunos meses de retraso. «Nos hemos encontrado con muchos impedimentos y ninguna facilidad, pero este es un proyecto esencial desde que iniciamos la legislatura», apunta Corzana.