LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inaguración de la muestra 'El Ebro que nos une', en Pradejón. SANDA
Pradejón

La Fundación Caja Rioja inaugura una exposición sobre 'El Ebro que nos une'

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:36

Comenta

Hasta el 29 de octubre, la terminal de autobuses de Pradejón acoge una exposición de la Fundación Caja Rioja sobre el proyecto medioambiental 'El Ebro que nos une', compuesta por cuatro paneles. En el primero, se explica esta actuación que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje', y la colaboración del Ayuntamiento.

El segundo se centra en las características del soto que se quiere recuperar, una zona de gran biodiversidad y riqueza botánica. El tercero incluye las plantaciones realizadas en primavera de 2025 por alumnos del CEIP Ortega Valderrama y estudiantes de secundaria con ayuda del biólogo Antonio Guillén. Se plantaron 140 arbolitos de sauce blanco, sauce arbustivo y el almez celtis australis. Además, el hogar de mayores y la biblioteca hicieron plantaciones en macetas.

En el cuarto panel se plantea el futuro. En ese sentido, el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, recordó que el trabajo en los sotos del río Ebro a su paso por Pradejón desarrollado en 2024 y 2025 tendrá continuación en 2026 con más plantaciones y charlas, entre otras actividades. «Pradejón es un municipio que vive a espaldas del Ebro, está a unos cinco kilómetros del casco urbano, y hemos querido hacer un proyecto para recuperar los sotos, pero con los objetivos de unir a su población y hacerles partícipes, que conozcan y tengan presente el Ebro en sus vidas», comenta Fuentes.

Por su parte el alcalde, Alfonso Pousada, destacó que «es una puesta en valor para dar a conocer entre los jóvenes la fauna y flora que teníamos en los sotos del Ebro y con el paso del tiempo se han desvirtuado. Además colaboran en su recuperación y se sienten protagonistas».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  9. 9 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  10. 10

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fundación Caja Rioja inaugura una exposición sobre 'El Ebro que nos une'

La Fundación Caja Rioja inaugura una exposición sobre &#039;El Ebro que nos une&#039;