La Fundación Caja Rioja inaugura una exposición sobre 'El Ebro que nos une'

Hasta el 29 de octubre, la terminal de autobuses de Pradejón acoge una exposición de la Fundación Caja Rioja sobre el proyecto medioambiental 'El Ebro que nos une', compuesta por cuatro paneles. En el primero, se explica esta actuación que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje', y la colaboración del Ayuntamiento.

El segundo se centra en las características del soto que se quiere recuperar, una zona de gran biodiversidad y riqueza botánica. El tercero incluye las plantaciones realizadas en primavera de 2025 por alumnos del CEIP Ortega Valderrama y estudiantes de secundaria con ayuda del biólogo Antonio Guillén. Se plantaron 140 arbolitos de sauce blanco, sauce arbustivo y el almez celtis australis. Además, el hogar de mayores y la biblioteca hicieron plantaciones en macetas.

En el cuarto panel se plantea el futuro. En ese sentido, el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, recordó que el trabajo en los sotos del río Ebro a su paso por Pradejón desarrollado en 2024 y 2025 tendrá continuación en 2026 con más plantaciones y charlas, entre otras actividades. «Pradejón es un municipio que vive a espaldas del Ebro, está a unos cinco kilómetros del casco urbano, y hemos querido hacer un proyecto para recuperar los sotos, pero con los objetivos de unir a su población y hacerles partícipes, que conozcan y tengan presente el Ebro en sus vidas», comenta Fuentes.

Por su parte el alcalde, Alfonso Pousada, destacó que «es una puesta en valor para dar a conocer entre los jóvenes la fauna y flora que teníamos en los sotos del Ebro y con el paso del tiempo se han desvirtuado. Además colaboran en su recuperación y se sienten protagonistas».