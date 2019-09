Fuenmayor ofrece una veintena de actividades en su programa deportivo 2019-2020

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha hecho pública la oferta de la Escuela de Deportes del curso 2019-2020, cuyo plazo de inscripción se abrió del 17 al 20 de septiembre para empadronados en el municipio y se abrirá del día 24 al 27 para el resto, en función del número de plazas libres.

Más de una veintena son las actividades programadas, dirigidas a todos los grupos de edad: atletismo, 'spinning', hipopresivos, gimnasia rítmica para niños, multi-actividad para adultos, fútbol sala, fútbol, defensa personal, natación, 'aqua-gym', 'zumba', judo, tenis, pelota, pesca, 'step' o 'kangoo jumps', entre otras disciplinas. La programación ofrece múltiples y variadas opciones según la preferencia de cada usuario, desarrollándose todas las actividades entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020.

Las tarifas de cada curso quedan fijadas en 140 euros para los abonados anuales al complejo deportivo municipal y empadronados en Fuenmayor; 165 euros para los no abonados al complejo y empadronados en el municipio; y 190 euros para los no abonados y no empadronados en la localidad. También se contempla un descuento del 10% para familias numerosas, titulares del Carné Joven y desempleados. En éste último caso, el área de Servicios Sociales estudiará cada caso de forma particular. Por otro lado, cada usuario podrá inscribirse en un máximo de tres actividades.