Fotografía popular de los vecinos de Tudelilla
Sábado, 16 de agosto 2025, 16:56
De manera espontánea (no estaba previsto en el programa festivo) y a raíz de una imagen antigua de los vecinos de Tudelilla que hizo pública ... Ángel Santos, ayer se convocó a todo el que quisiera participar en una fotografía popular, a las 18.00 horas.
Después tuvo lugar un encierro y hoy continúan las fiestas con los actos religiosos de San Roque, mariachis, vacas y verbena.
