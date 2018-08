Florentina es inmortal Los hijos de Florentina Marta, Raquel, Chema y Tete (dentro del cabezudo). :: D.M.A. Una familia de veraneantes madrileños dona a Ezcaray el cabezudo 'La Chata' en honor a la madre fallecida Lunes, 13 agosto 2018, 10:57

Esta es, en realidad, una historia de amor. Florentina Marín de Mateo, conocida en Ezcaray como 'Chaty', había veraneado más de 50 años en la villa junto a su marido, José María Vázquez Baldellou.

Ella, de Zaragoza, descendía del pueblo riojalteño, pero vivía en Madrid con su familia, hasta que falleció el año pasado a causa de un ictus. Para recordarla siempre su esposo pensó en convertirla en un 'cabezudo', puesto que 'Chaty' procuraba que sus nietos no se perdieran nunca la divertida comparsa de gigantes y cabezudos. Y ayer, en el primer desfile de las fiestas de San Lorenzo, se estrenó el nuevo personaje, 'La Chata', ya inmortal en Ezcaray, el vigésimo primer cabezudo.

«Esta es una historia... de sentimiento. Desde que la conocí, mi esposa era una enamorada de Ezcaray, así que mi idea fue hacerle un homenaje y que ahora salga todos los años en la comparsa», cuenta José María. Ayer, por vez primera, lo portó y repartió los primeros zurriagazos su hijo Tete, y próximamente lo encarnarán también su otro hijo Chema y su sobrino Jorge Marín. «Mi madre amaba Ezcaray, al pueblo y a su gente, y a mi padre se le ocurrió que no había mejor homenaje que este para que toda la gente que esté enamorada de la villa y que lleva toda la vida viniendo la pueda ver, que esté muy presente aquí», explica Chema.

«Mi madre amaba Ezcaray y a mi padre se le ocurrió que no había mejor homenaje»

Aunque en principio el cabezudo lo portará la familia, esta no se opone a que, posteriormente, la propia gente de Ezcaray lo saque en los desfiles. Desde hace más de siete años no había incorporaciones a la comparsa, así que el pueblo acogió ayer con agrado y aplausos el nuevo fichaje. El alcalde, Diego Bengoa, presentó a la nueva 'cabezuda' instantes antes del lanzamiento del cohete. Tete Vázquez Marín, dentro de él, sobre el escenario, lloraba recordando a su madre: «He sacado el cabezudo con mucho orgullo, nervios y lloros. He llorado porque me da rabia que no esté ella».

Lo más curioso e inesperado de todo es que, cuando la familia encargó la cabeza (por mediación del concejal de Festejos, Tomás Santamaría) en la fábrica de Zaragoza, diseñándola a su gusto, con el vestuario y el pañuelo identificativo como 'La Chata', el resultado gustó tanto que se ha incorporado al catálogo y, por tanto, ahora 'Chaty' puede no sólo desfilar en Ezcaray sino en todas las fiestas donde la encarguen. «Realmente lo particular es el pañuelo porque mi madre no se lo quitaba», recuerda Chema.

Sólo ha habido una modificación con respecto al modelo original, su madre, y es el nombre: «No queríamos que se llamara igual, Chaty, porque pensábamos que iba a ser demasiado golpe al corazón».