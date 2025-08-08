LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Capellán, Pérez Pastor y Merino, con el alcalde Navarrete y responsables de la obra. GOB. DE LA RIOJA
Navarrete

Finalizada la obra de restauración de la torre de la iglesia de la Asunción de Navarrete

Los trabajos han permitido evitar el deterioro del elemento y mejorar su seguridad, dado que corría riesgo de desprendimientos

Lr.

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:20

La colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha permitido acometer una importante restauración de la torre de la iglesia de La Asunción de Navarrete, que no solo ha permitido evitar su deterioro, sino que mejora la seguridad, dado que ya corría riesgo de que se desprendieran algunos de sus elementos.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó ayer el templo de Navarrete, uno de los más emblemáticos del Camino de Santiago riojano y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2020, acompañado del responsable de patrimonio de la Diócesis, Jesús Merino, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y del alcalde del municipio, José María Pastor.

También participaron en la visita algunos de los responsables de la restauración, que explicaron que ya se conocía el «delicado» estado de la torre, pero al iniciar los trabajos comprobaron que estaba peor de lo esperado, lo que ha obligado a una intervención integral.

Los restauradores aseguran que «cuando se iniciaron los trabajos, se vio que estaba en peor estado de lo esperado»

La actuación ha sido financiada por el Ejecutivo regional con 229.500 euros, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Se trata de la primera intervención realizada en la iglesia de La Asunción que se centra en la torre, después de advertir la presencia de diversas patologías como consecuencia del paso del tiempo y la erosión. La intervención en la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete ha sido «clave», asegura Capellán, ya que se trata de un edificio ubicado en el conjunto histórico del municipio y sobre un tramo de paso obligado para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago.

Las obras de restauración de la torre han seguido un proceso de restauración especialmente laborioso que ha permitido solucionar la presencia de mortero disgregado, la suciedad acumulada en los perfiles, el desprendimiento de lajas, la arenización de la piedra, la aparición de sales, la erosión y la escamización de los sillares y piezas ornamentales, así como la rotura o mutilación de elementos decorativos.

El coste total de las obras de restauración de la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete ha alcanzado los 270.000 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha asumido el 85%. La iglesia, construida en los siglos XVI y XVII, dispone de una torre de 50 metros de altura, de estilo renacentista, situada a los pies del templo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  3. 3 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  4. 4

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano
  5. 5 La Rioja más poblada: ya somos 328.313 habitantes
  6. 6 Sofocado el incendio agrícola entre Tormantos y Cerezo
  7. 7 Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja
  8. 8 Donde había ordenadores, ahora hay queso
  9. 9

    Sierra Sonora da comienzo a su edición más potente
  10. 10

    Un espacio para cultivar hortalizas e ilusión en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Finalizada la obra de restauración de la torre de la iglesia de la Asunción de Navarrete

Finalizada la obra de restauración de la torre de la iglesia de la Asunción de Navarrete