Finalizada la obra de restauración de la torre de la iglesia de la Asunción de Navarrete

La colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha permitido acometer una importante restauración de la torre de la iglesia de La Asunción de Navarrete, que no solo ha permitido evitar su deterioro, sino que mejora la seguridad, dado que ya corría riesgo de que se desprendieran algunos de sus elementos.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó ayer el templo de Navarrete, uno de los más emblemáticos del Camino de Santiago riojano y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2020, acompañado del responsable de patrimonio de la Diócesis, Jesús Merino, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y del alcalde del municipio, José María Pastor.

También participaron en la visita algunos de los responsables de la restauración, que explicaron que ya se conocía el «delicado» estado de la torre, pero al iniciar los trabajos comprobaron que estaba peor de lo esperado, lo que ha obligado a una intervención integral.

La actuación ha sido financiada por el Ejecutivo regional con 229.500 euros, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Se trata de la primera intervención realizada en la iglesia de La Asunción que se centra en la torre, después de advertir la presencia de diversas patologías como consecuencia del paso del tiempo y la erosión. La intervención en la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete ha sido «clave», asegura Capellán, ya que se trata de un edificio ubicado en el conjunto histórico del municipio y sobre un tramo de paso obligado para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago.

Las obras de restauración de la torre han seguido un proceso de restauración especialmente laborioso que ha permitido solucionar la presencia de mortero disgregado, la suciedad acumulada en los perfiles, el desprendimiento de lajas, la arenización de la piedra, la aparición de sales, la erosión y la escamización de los sillares y piezas ornamentales, así como la rotura o mutilación de elementos decorativos.

El coste total de las obras de restauración de la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete ha alcanzado los 270.000 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha asumido el 85%. La iglesia, construida en los siglos XVI y XVII, dispone de una torre de 50 metros de altura, de estilo renacentista, situada a los pies del templo.