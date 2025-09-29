Fin de fiestas en La Villa de Ocón

Sanda Sainz Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

Este lunes terminaron las fiestas en La Villa de Ocón con la misa y procesión de San Miguel. El programa contó desde el viernes con propuestas musicales, degustaciones y concursos. No faltaron las hogueras que mantienen la tradición desde 1610 como indica la alcaldesa de Ocón, Inmaculada Ortega. El día 26 a las 00.00 horas se encendió el fuego por San Cosme y San Damián cuyos actos religiosos se celebraron el sábado 27 con actuación del coro de cámara Vadillos de Burgos. El 28 hubo hoguera por San Miguel.

Temas

La Rioja