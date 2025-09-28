LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en las fiestas de Valdeperillo, en una imagen de archivo. P. J. ITURRIAGA

Celebración de las fiestas de la Virgen del Rosario de Valdeperillo los días 4 y 5 de octubre

Sanda Sainz

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:27

Valdeperillo iniciará las fiestas en honor a la Virgen del Rosario el próximo sábado, 4 de octubre, con el chupinazo a las 12.00 horas, ... reparto de zurrapote, concurso de calderetes a las 13.00 y bingo popular a las 17.00, actos a cargo de la Asociación de Amigos. A las 18.00 se llevará a cabo una fiesta de disfraces piratas y el trío La Orquestina actuará en la sesión musical de las 20.00 (hasta las 21.30) y de 00.30 a 04.00 horas.

