Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas, en 2024. S. S. J.

Las fiestas de San Roque en Tudelilla arrancan este martes

Hasta el sábado 16, el programa incluye verbenas, actividades infantiles, deportivas, degustaciones y cuatro encierros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:37

Las fiestas en honor a San Roque comenzarán mañana martes en Tudelilla con la concentración de cuadrillas en el frontón, a las 12.30 horas. ... Acudirán hasta el Ayuntamiento con la charanga y a las 13.15 los niños nacidos en el último año recibirán el pañuelo festivo. A continuación, se lanzará el cohete anunciador del periplo festivo. El pincho pote por los bares, a las 20.30, la noche de animales, la actuación de Disco Music José Mari completarán la primera jornada.

