Las fiestas de San Roque en Tudelilla arrancan este martes

Las fiestas en honor a San Roque comenzarán mañana martes en Tudelilla con la concentración de cuadrillas en el frontón, a las 12.30 horas. ... Acudirán hasta el Ayuntamiento con la charanga y a las 13.15 los niños nacidos en el último año recibirán el pañuelo festivo. A continuación, se lanzará el cohete anunciador del periplo festivo. El pincho pote por los bares, a las 20.30, la noche de animales, la actuación de Disco Music José Mari completarán la primera jornada.

El miércoles las actividades infantiles ocuparán la mañana en las piscinas y el frontón con juegos acuáticos y fiesta de la espuma. A las 16.00 se disputará un campeonato de parchís en los bares y a las 19.00 tendrá lugar un encierro de reses bravas. Las semifinales de frontenis, a las 20.15, darán paso a una degustación de bocatita de panceta de Amigos de Tudelilla y a la sesión de disco music de La Gramola XL, que hará un segundo pase las 01.00. Habrá noche temática de 'El mundo de la televisión' (exhibición y concurso de disfraces).

El jueves 14 se ha programado un parque infantil, concurso de ranchos, final de futbito y concurso de disfraces infantiles. Amigos de Tudelilla ofrecerá una degustación de pincho de tortilla y la música la pondrá Eclipse a las 21 y 00.30 horas. A partir de las 22 se repartirán bocadillos y bebida en los bares por 8 euros, a las 23.30 se celebrará un encierro nocturno.

Las fiestas seguirán el viernes con actividades infantiles, misa en honor a la virgen, vermú musical con jotas de La Ribera Canta, encierro (a las 19.00), finales de frontenis, bocata de chorizo de la Asociación de Mujeres, disco music Montaña a las 21.00 y 01.00, y fuegos artificiales a las 00.30.

Tanto el martes, como el jueves y el viernes, después de la música se prepararán juegos populares.

El sábado 16, último día festivo, la recepción de autoridades dará paso a las 12.30 a la misa y procesión de San Roque. Los gaiteros de Santo Domingo y los danzadores de Rodezno amenizarán el vermú. Se ha programado un campeonato de mus, final de frontenis, actuación de Roberto Urrutia y Amanecer Ranchero, degustación de zapatilla de la Asociación de Mujeres, macrodiscoteca Albaxera (21.00 y 01.00), bocadillo y bebida en los bares por 8 euros, encierro a las 23.30, vuelta al pueblo con la charanga a las 04.30 y una hora después almuerzo popular.