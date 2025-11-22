El frío no impidió salir a San Ponciano en Pradejón Ayer hubo misa y procesión y hoy continúa el programa con deporte, música y un espectáculo infantil de magia

Sanda Sainz Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:12

Pradejón celebró ayer el día grande de sus fiestas en honor a San Ponciano. En el programa de actividades, el concejal de festejos, cultura, asociaciones, juventud y prensa, Rubén Moreno, se adelantaba al empeoramiento de las condiciones meteorológicas al escribir que «son días en los que el frío no es excusa, sino parte del encanto que acompaña a nuestras tradiciones, a nuestros encuentros, y a esa manera tan nuestra de celebrar». La jornada arrancó con mal tiempo y temperatura baja.

El jueves hubo que suspender el toro de fuego infantil y pasarlo al domingo por la tarde; y ayer cuando la misa comenzó, a las 12.30, la procesión pendía de un hilo, pero finalmente se celebró. El santo fue llevado con paso ligero y por el recorrido corto, para evitar riesgos, por si llovía o nevaba. La Corporación municipal, presidida por Alfonso Pousada, estuvo acompañada por autoridades locales de los pueblos de alrededor y regionales. Sin embargo no participó la Banda Municipal de Música debido a la incertidumbre inicial de si iba a poder salir o no la procesión.

En el aspecto musical las rancheras sonaron ayer con el Mariachi Domínguez en el salón cultural y en la carpa hubo dos sesiones de baile amenizadas por De Fiesta en Fiesta.

La Peña Unión 76 celebró ayer una cena con 190 personas en el frontón y hoy organiza una fiesta de la cerveza en su sede

No faltó la degustación. Si el jueves fue de zapatilla a cargo de la Asociación Virgen de Fátima, ayer la Cofradía de la Vera Cruz repartió rollito de bacon y queso, en las pistas del colegio.

Para los niños hubo un espectáculo infantil y para la noche se anunció el toro de fuego. La asociación Praderock organizó un bingo y la Peña Unión 76 una cena en el frontón con cuatro entrantes, carne o pescado a elegir y tarta de queso. Costaba 28 euros a los socios y 35 al resto (13 y 18 el menú infantil). Asistieron unas 190 personas.

El programa de hoy

La tercera jornada de San Ponciano se centra esta mañana en los encuentros deportivos en las instalaciones municipales desde las 11.00 y hasta las 14.00.

Los actos continuarán por la tarde con un café concierto a cargo del Dúo Estallido, a las 17.00 horas, en la carpa del Ayuntamiento que está instalada en las pistas del colegio.

La Peña Unión 76 organiza a las 18.00 una fiesta de la cerveza en su local. A esa hora está previsto un espectáculo infantil con el Mago Iceman en el salón cultural. Lo ha organizado la AMPA de primaria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

La programación incluye además el concierto del conjunto aragonés Pura Verbena, a las 20.30, en la carpa y, en este recinto, sesiones de Dj Wisent a las 00.l00 y Dj Isi a las 02.00.

