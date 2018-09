Unas fiestas con nombres propios Las autoridades de Casalarreina posan junto a los niños a los que se ha impuesto el pañuelo de fiestas este año y sus familias. :: D.M.A. El programa en honor a la Virgen del Campo de Casalarreina arranca con la imposición de pañuelos a 24 niños DIEGO MARÍN ABEYTUA Sábado, 22 septiembre 2018, 00:14

Veinticuatro niños recibieron ayer el pañuelo de fiestas de la Virgen del Campo de Casalarreina instantes antes de que el programa comenzara oficialmente con el disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento, en la plaza de La Florida. El listado es el siguiente: Elías Fernández Rendón, Laura Pérez Ospino, Ana Bañares Santiago, Paula Ulargui Villaescusa, Rubén Baños Baños, Aitor Zabala Blázquez, Markel Cárdaba González de Audikana, Zugaitz Alonso Martín, Julio Israel Ferreira Alvear, Alba Soto Muro, Carmen Alonso, Daniel Ruiz Torres, Mario Urraca Conde, Marcos Soto Conde, Ekain Carrascal Saiz, Malen Ortiz Cristóbal, June Ortiz Saldaña, Victoria Martínez de Salinas, María Jesús Cerreduela Salazar, Miguel Ángel Hermosilla, Daniel, Iker, Laila y Uxune. Ellos fueron los protagonistas de la primera jornada festiva, los bebés de los vecinos y veraneantes de Casalarreina.

Pero hubo más nombres propios, como el de María Luisa Velasco, psicóloga del Centro Asesor de la Mujer de La Rioja que ejerció de pregonera. También empezó a ejercer su reinado, tras su nombramiento en las fiestas de San Vitores, Miriam Vallina Bailez, quien no cuenta con damas ni rey pero sí con siete reinas infantiles: Candela López Alcaraz, Ana Bailez Jiménez, Aitana Caperos Lalinde, Carmen Salinas Ugarte, Irene Barahona Sacristán, Maialen de la Cruz Otaola y Rosalía Galben. «Me lo estoy pasando muy bien, me he divertido mucho. Espero que haya mucha fiesta y música para que todo el mundo se divierta», confesaba Miriam Vallina Bailez, acompañada de su amiga Tatiana Sa Duarte, la reina de las fiestas del 2017. Miriam es la única nacida en Casalarreina en el año 2000, por lo que su elección fue casi una obligación. No sucederá lo mismo en el 2036, cuando hasta veinticuatro jóvenes cumplan la mayoría de edad y, por tanto, podrán aspirar a ser los reyes de las fiestas de su pueblo.

Durante sus discursos tanto en la imposición de pañuelos como en la previa al lanzamiento del cohete el alcalde, Félix Caperos Elosúa, hizo un llamamiento a dejar a un lado los problemas para pasarlo bien durante las fiestas. «Ya sólo queda disfrutar y pasarlo bien. Ahora empezamos con el 'vermú torero', ninguno vamos a acudir a casa a comer hoy», celebró Caperos.

A su lado, uno de los concejales de Festejos, Pedro José Ortiz (Cristina Elías también ejerce como tal), explicaba que «mantenemos los actos básicos (verbenas, fuegos artificiales y la revista de variedades), con ligeras modificaciones según lo que le gusta a la gente». Para el edil, uno de los actos más importantes serán los fuegos artificiales que se lanzarán hoy y mañana en el paraje de La Soledad. «Sin duda, son uno de los mejores actos de estas fiestas», señaló Ortiz.