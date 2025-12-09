Las fiestas de invierno de Aldeanueva de Ebro incluyen seis encierros y una suelta de vaquillas

Sanda Sainz Martes, 9 de diciembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Las primeras fiestas del año se celebran en La Rioja en Aldeanueva de Ebro que lanzará el cohete el miércoles 31 de diciembre y lo celebrará por las calles con la charanga. En el último pleno de noviembre el Ayuntamiento aprobó por unanimidad el programa que incluye el viernes 2 de enero de 2026 la vigésimo quinta feria de artesanía.

El primer acto anunciado por el Consistorio se llevará a cabo el sábado 3 y será el concierto de La Reina del Pop, grupo tributo a La Oreja de Van Gogh. Se celebrará en la sala Entreviñas con la colaboración de Jarovi Promociones Artísticas. El recinto abrirá sus puertas a las 23.30 horas. La actuación comenzará a las 00.00 y la entrada anticipada cuesta 15 más gastos de gestión en la plataforma Mutick y en taquilla valdrá 20 euros. También está disponible en el restaurante Venus y el Pub Luna de Aldeanueva de Ebro, el Bar-Quin de Corella, la cervecería El Paso de Arnedo, Multiocio de Calahorra y Foto Rodríguez de Alfaro.

Una de las apuestas de estos festejos de invierno son los encierros de reses bravas. Habrá seis, todos a las 13.00 horas, del 1 al 6 de enero. Además, el día 3, a las 11.45 horas está prevista una suelta de vaquillas en la plaza de toros aldeana.

Estos días no faltarán las actividades infantiles ni las degustaciones. En este caso, el Ayuntamiento ha programado cuatro a través de diferentes colectivos del municipio. El miércoles 31 de diciembre el CD Fútbol Sala ofrecerá una degustación de chorizo a la sidra. El sábado 3 de enero el Club Taurino Enotoro preparará jamón con pimientos.

El domingo 4 la Asociación de la Tercera Edad repartirá lomo, champiñón, pimientos y vino. Y el lunes 5 la Asociación de Cazadores Miralbueno tienen previsto elaborar calderillos para calentar el cuerpo.

Concierto de Kaos Etíliko

Antes de las fiestas, el sábado 20 de enero, en la sala Entreviñas tocará el grupo de punk rock Kaos Etíliko, a las 23.00 horas. La entrada anticipada vale 15 euros más gastos de gestión en la plataforma Mutick y en taquilla costará 25 euros el día del evento. Además, se puede adquirir en los establecimientos habituales de los pueblos de la zona.

Temas

Aldeanueva de Ebro