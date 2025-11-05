Las fiestas de 2026 de Autol se adelantan y comenzarán el 3 de septiembre El Ayuntamiento toma esta decisión por unanimidad, atendiendo a una demanda general, sobre todo de los jóvenes, y respetando el día 8 (festividad de San Adrián y Santa Natalia)

Sanda Sainz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:20 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, ha comunicado que las fiestas patronales de San Adrián y Santa Natalia para 2026 se adelantan unos días, comenzarán el jueves 3 de septiembre y finalizarán el martes 8. En 2025 se celebraron del 7 al 12 de septiembre.

Bastida indica que «esta decisión ha sido fruto de una demanda unánime, sobre todo de los jóvenes que son los que menos pueden disfrutar de estas fechas por el calendario escolar». Añade que los concejales votaron el cambio por unanimidad y se han hecho consultas a las dos peñas (Unión Arañuelo y El Bureo), empresas por sectores, cuadrillas, asociaciones, consejo escolar, Ampa y hostelería, «ya que hay que ir a un fin de semana potente si queremos disfrutar al máximo y que la hostelería pueda ofrecernos también su mejor servicio», destaca la alcaldesa.

Se respeta el día 8 por ser la festividad de San Adrián y Santa Natalia y se pide la colaboración de todos para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Por parte del Consistorio ya está trabajando en las contrataciones para poder elegir las actividades y eventos y procurará adaptar el programa para que las nuevas fechas supongan una mejora y beneficien a todos.

«Esperamos que con este cambio nuestros jóvenes puedan estar en sus fiestas, ya que ahora la inmensa mayoría no podía hacerlo y unas fiestas sin jóvenes y sin fin de semana, no son fiestas», señala Bastida.