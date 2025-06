Brieva teje su memoria con lana

Juan Marín del Río Logroño Sábado, 21 de junio 2025, 19:19 Comenta Compartir

«¡Moreno!» Esquilar las ovejas cameranas a tijera no es tarea fácil, por eso «cuando se les hace una pequeña herida en la piel, se utiliza el moreno, una ceniza o carboncillo para cicatrizar el corte», ha comentado Jesús Ortega, un esquilador que «no quiere dejar que esta costumbre se pierda». Para ello, Brieva de Cameros ha celebrado su vigesimotercera edición de la tradicional Fiesta de la Trashumancia, un día en el que el ganado ovino es el protagonista, aunque, además de una demostración de esquileo y dos pasos del rebaño por el pueblo, hubo una feria de artesanía, taller de cestería o degustaciones.

Esquilar las ovejas de este municipio camerano es todo un arte. Ortega, tijeras en mano, ha explicado que «hay que atarles las patas para que se muevan lo menos posible, después se empieza a cortar desde la parte de atrás, buscando todo el lateral bajo del animal y se acaba esquilando los lomos, desde abajo hasta el centro del espinazo». Una vez terminado el esquileo, Ortega extiende la lana y, «con mucha maña», forma el vellón.

Esta técnica «se va perdiendo poco a poco, pero no podemos dejar que ocurra», por lo que Ortega y su paisanos se están encargando de pasar de generación en generación esta bonita herencia. «Como la gente se hacía muy mayor y no pueden llevar a cabo este trabajo, yo no dudé en ningún momento y dije que si me enseñaban a hacerlo yo estaría encantada de ayudar», ha señalado Lucía Rueda, una logroñesa de 22 años «descendiente de Brieva», aunque al principio no parecía tenerlas todas consigo. «Me pregunté dónde me había metido, qué es esto, la oveja pesa más que yo. Luego fui aprendiendo y ya lo hago un poco mejor» ha confesado mientras esquilaba sin tener que pedir 'moreno' ni una sola vez. «Solo quiero seguir la tradición y cortar con las tijeras de mi abuelo; creo que estarán orgullosos allá donde estén», ha dicho la joven recordando que «La Rioja es viñedo pero también es sierra».

Un relevo que también ha tomado con mucha seguridad el joven Marcos González, de trece años. Nieto de dos abuelos pastores «que desde muy jóvenes iban con las ovejas», contó cómo la cultura del esquilado a tijera pasó a su madre, «que en esta Fiesta de la Trashumancia lleva muchísimos años participando, pero que hoy no ha podido venir por temas de trabajo», pero ya está él «aquí para reanudar la tradición y no dejarla perder».

Tras haber esquilado algunos ejemplares, las calles del municipio se han convertido en un circuito para que las casi mil cabezas de ganado ovino de Brieva de Cameros pudieran pasar sin inconveniente. Carla Tovar, una joven de 25 años, ha sido una de las encargadas de dirigir el rebaño. «Son entre 900 y 1.000 ovejas, en función de la paridera. Mi labor es la de acompañarlas todo el trayecto», ha indicado.

Esta riojana, junto al pastor Jesús 'Chusma', han llevado al rebaño «sin ningún inconveniente desde el cementerio hasta los pabellones» en los que descansan las ovejas. «Lo importante es que no se desvíen ni retrocedan, por eso es fundamental que la gente no se meta en el camino para que no se despisten, pero ha salido todo perfecto», ha comentado Tovar «más relajada» que unos minutos atrás.

Además de la demostración de esquileo y del paso del rebaño, locales y visitantes han disfrutado de actividades infantiles, música tradicional, una caldereta popular o un taller de cestería, donde Rodrigo Rada y Paula Casado, una aventurera pareja de Madrid, han aprendido a trabajar el mimbre. «Nos encanta hacer turismo nacional en nuestra furgoneta camperizada. Vinimos a Briones a la Feria Medieval y nos informaron de que había una Fiesta de la Trashumancia», ha explicado Rada. «Estamos encantados porque la sierra es preciosa y la oferta cultural muy interesante», ha añadido.

Bien de interés cultural

La cultura es la memoria del pueblo, por eso esta Fiesta de la Trashumancia será declarada pronto Bien de Interés Cultural por el Gobierno riojano. «Hemos de conservar, transmitir y preservar esto porque también es patrimonio, de hecho, desde la Consejería se está probando el expediente para ser declarado Bien de Interés Cultural», ha dicho el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, presente en los actos de Brieva de Cameros.

De la trashumancia, el mandatario ha destacado «el peso tan grande que tiene en la memoria colectiva, en la historia y en las tradiciones de la Rioja, especialmente en zonas como Brieva y toda la sierra, porque era mucho más que una práctica propia de la ganadería», ha apuntado.

Algo en lo que también ha querido poner el foco el presidente es en la presencia de «la gente joven, como la que hay aquí, que coge el relevo aprovechando que los mayores transmiten en persona estos oficios y todo lo que implica la práctica del antiguo esquilado». Una Fiesta de la Trashumancia que «une a todo un pueblo, a Brieva de Cameros, y a toda la zona», ha añadido Capellán.

Comenta Reporta un error