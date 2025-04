Sin farmacia de guardia un fin de semana al mes en Cameros

Los Cameros sufren desde hace más de un año una merma en el servicio de farmacia de guardia. Habitualmente las de Torrecilla en Cameros, Villoslada ... y Ortigosa se alternan las guardias cada fin de semana pero la última, por una cuestión personal, ha dejado de poder hacerlas, de forma que el Alto Iregua se queda sin este servicio una vez al mes.

Esto ha suscitado quejas como la de Pilar Juste, madrileña con una segunda residencia en Villanueva, donde cuenta que el pasado martes 15 de abril «uno de mis hijos, de 20 meses, sufrió una reacción alérgica», le diagnosticaron una infección por estreptococo y, al no haber una farmacia disponible en la zona, tuvo que recorrer «más de 80 kilómetros, entre ida y vuelta, de noche, con un niño enfermo y por carreteras de montaña» hasta Logroño para encontrar una farmacia de guardia, lo que considera «una situación de abandono sanitario que afecta a todo Cameros».

Desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja reconocen a este periódico que es un «hecho puntual» y que «se espera solucionar lo antes posible y de manera definitiva». Además, aclaran que el servicio de farmacia de guardia solo es obligatorio donde existan medios para llevarlas a cabo todos los días.

«Nunca ha habido servicio de guardia entre semana porque hay disponibilidad por parte del farmacéutico», advierte Mario Domínguez

Mario Domínguez, secretario del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, destaca que «no hay obligación pero la Consejería debe organizar las guardias». «En Cameros nunca ha habido servicio de guardia entre semana porque hay disponibilidad por parte del farmacéutico y el médico facilita en muchos casos la medicación hasta el día siguiente. No puedes pretender que haya una farmacia 24 horas en un pueblo, es inviable», advierte Mario Domínguez. Y también apunta a que hay que diferenciar las urgencias. Él es farmacéutico en Arnedo: «A mí me han llegado a llamar para pedir cambios de 20 euros. No puedes ir a una farmacia a las 03.00 horas a por Juanolas».