Ezcaray festeja a Santa Bárbara con mayúsculas

«¡A correr!». Lo dijo un niño en cuanto vio a la bruja asomar por la puerta del Ayuntamiento. Un minuto después, el presidente de la cofradía de Santa Bárbara, Jonas Díez, prendió la mecha al cohete, éste estalló con un cielo azul de fondo y la charanga Los Pelaires puso música al estreno de las fiestas de Santa Bárbara, un periplo entrañable y muy divertido que los ezcarayenses viven con especial intensidad tras muchos meses en 'secano'. Comenzaron a bailar los gigantes y a correr los cabezudos, repartiendo zurriagazos aquí y allá, sin piedad. Al llegar a la plaza del Conde de Torremúzquiz se improvisaron algunas vueltas, las primeras, alrededor del quiosco de la música. «Ay mamá, cuánto me quiere mi novio, ay mamá cuánto me ha de querer; todos los días me dice, todos los días me canta, contigo me he de casar». Hasta el martes, incluido, cantarán y bailarán la popular canción. Y muchas cosas más, porque el programa no da tregua al aburrimiento. Hoy, con gigantes y cabezudos (13.30), pelota (17), vueltas y degustación de pinchos morunos (desde las 20 horas) .